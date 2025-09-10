EÚ Kyjevu poskytla ďalší úver v sume jednej miliardy eur

Nová tranža pomoci pochádza z výnosov zo zmrazených ruských aktív.
Samuel Dargaj
Predsedníčka vlády Ukrajiny Julija Svyrydenková. Foto: SITA/AP
Ukrajina dostala od Európskej únie ďalšiu makrofinančnú pomoc v objeme jednej miliardy eur. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámila to ukrajinská premiérka Julija Svyridenková.

Nová tranža európskej pomoci je pochádza z výnosov zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky. „Je to silný signál odhodlania Európy posilniť obranu a odolnosť Ukrajiny tvárou v tvár zosilnenému raketovému teroru a pokusom o destabilizáciu zo strany Ruska,“ uviedla Svyridenková.

Tieto prostriedky znamenajú ochranu životov, obnovovanie miest a zabezpečovanie európskej budúcnosti Ukrajiny,“ dodala premiérka.

