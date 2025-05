Eto'o, Adebayor a Okocha sú za dobrú vec. Odohrali exhibičný zápas v Somálsku na podporu mieru

Traja legendárni africkí futbalisti Samuel Eto’o, Emmanuel Adebayor a Augustine „Jay-Jay“ Okocha odohrali v Somálsku exhibičný zápas, ktorého cieľom je zlepšiť imidž krajiny a podporiť jej návrat na medzinárodnú futbalovú scénu. Podujatie bolo súčasťou „mierovej tour“ podporovanej Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA), v rámci ktorej Somálsko dúfa, že opäť bude môcť hostiť medzištátne zápasy.

🚨 A truly historic moment for Somalia! 🇸🇴⚽️

Football legends Samuel Eto’o 🇨🇲, Jay-Jay Okocha 🇳🇬, and Emmanuel Adebayor 🇹🇬 lit up Mogadishu with their presence, drawing thousands of fans to the newly renovated stadium.

This unforgettable exhibition match, backed by FIFA’s “peace… pic.twitter.com/0VYTucTCbb

— WatsUp TV (@WatsUpTV) May 27, 2025