Erik Axl Sund je späť so severskou detektívkou Nečas

Severské krimi Nečas z pera Erika Axl Sunda rozhodne stojí za prečítanie. Táto ich šiesta kniha je asi tým najlepším, čo napísali a zároveň prepája všetko to, čo napísali. Je to krimi o tom, čo sa s nami stane, keď zídeme z cesty. Keď sa vzdáme svojich rolí, životných zásad a akýchsi pravidiel. Keď jednoducho zídeme z vychodeným koľají…

Ocitneme sa na severe Švédska, kde do vlaku nastúpi mladé dievča a docestuje do Štokholmu. Zapletie sa do bitky a polícia ju zatkne, ona skončí na policajnej stanici a tam sa spúšťa vyšetrovanie: kto je to dievča, čo tam robí a prečo sa zaplietla do bitky.

K prípadu privolajú aj kriminálnu komisárku Jeanette Kihlbergovú a jej kolegov Jimmyho Schwarza a Nilsa Ahlunda. Ukazuje sa totiž, že je to celé zložitejšie ako sa na prvý pohľad vyzeralo. Prítomnosť dievčiny totiž súvisí s dvoma vraždami na predmestí a s každou novou stopou sa zamotáva už beztak zložitý vzorec súvislostí.

Druhou líniou príbehu, ktorá sa odvíja popri tomto vyšetrovaní je niečo, čo vás bude rovnako baviť, ak máte radi svet literatúry: sledujeme krst najnovšieho románu spisovateľa Pera Qvidinga, ktorý je o dievčati menom Stine. Je zo severu Švédska a koncom 19. storočia musela pre hladomor emigrovať do Spojených štátov. Čo je zvláštne a nečakané – Qvidingov román sa čoraz viac prepája s vraždami, s prebiehajúcim vyšetrovaním a detektívi musia zabrať, zrýchliť. Začínajú sa preteky s časom, pretože….

Vypočujte si úryvok.

Číta Alfréd Swan:

Nečas je originálny, desivý a skvele napísaný krimiromán o našej identite, o zídení z cesty. Štýl autorov je remeselne zručný, vedia výborne vystavať zápletku plnú intríg a zvratov a v žánri psychologický triler patria medzi špičku. Napokon, tento román sa dostal do užšieho výberu na cenu Švédskej akadémie krimi spisovateľov ako Najlepší krimiromán roka 2022.

Kvalita videa bola bezchybná. Muž mohol byť tak tridsiatnik, strednej postavy s miernou nadváhou, so svetlým strniskom a s vyholenou hlavou. Na sebe mal vyťahané biele tielko, modré džínsy odstrihnuté hneď nad kolenami a špinavo sivé sneakersky. Pravdepodobne bol stále na Kvarnholmene, pretože policajné hliadkové autá dorazili na miesto rýchlo a zablokovali most Svindersviksbron, ako aj prechod medzi štvrťou Finnboda a jamou tu dole. Chlapík bol ozbrojený, pravdepodobne vystresovaný a, súdiac podľa videa, zrejme pod vplyvom nejakej látky.

Jeanette si chrbtom ruky utrela pot z čela a zvažovala vrahove možnosti. Ak sa nechce prestrieľať, pomyslela si, nemá veľa iných možností. Buď sa vzdá, alebo skočí do zálivu Saltsjön.

Milan Buno, knižný publicista

