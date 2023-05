Enterprise Investors investujú do spoločnosti Goodspeed

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), investuje do spoločnosti Goodspeed, najväčšieho poľského poskytovateľa vysoko špecializovaných logistických služieb s kontrolovanou teplotou pre výrobcov krabičkových jedál na mieru („ready-to-eat meal box“).

PEF VIII získa v spoločnosti Goodspeed 49,8 % podiel;

Zakladatelia spoločnosti Sylwester Rypina a Paweł Rypina si zachovajú majoritný podiel a budú s EI spolupracovať na ďalšom dynamickom rozvoji spoločnosti;

Výška investície nebola zverejnená;

Transakcia podlieha schváleniu protimonopolného úradu.

Spoločnosť Goodspeed vznikla v roku 2009 a spočiatku zabezpečovala donáškové služby pre jediného výrobcu krabičkovej diéty v jednej z varšavských štvrtí. Dnes je nespochybniteľným lídrom v poskytovaní vysoko špecializovaných logistických služieb s neprerušeným chladiarenským reťazcom pre poľských výrobcov krabičkových jedál na mieru. Spoločnosť obsluhuje viac ako 4 600 miest a obcí v celom Poľsku. Udržiava si najvyšší štandard služieb a výnimočne efektívny dodávateľský reťazec vďaka bezkonkurenčnému know-how a logistickým procesom (podporeným vlastnou IT platformou), ktoré sú prispôsobené špecifikám tohto trhu.

Spoločnosť Goodspeed využíva výhody z rozsahu vďaka svojej veľkosti a celoštátnej pôsobnosti. Jej obchodný model, založený na špecializovanom logistickom reťazci, ktorý potrebuje každý dodávateľ krabičkových jedál, sa ťažko replikuje. Vo výsledku tak spoločnosť Goodspeed čerpá hneď z niekoľkých konkurenčných výhod. Vedúce postavenie na trhu potvrdzujú aj finančné výsledky: v roku 2022 dosiahli jej tržby 18 miliónov eur, pričom tohtoročný cieľ presahuje 27 miliónov eur.

„Goodspeed robí to, čo je v logistike najťažšie – rozvoz tovaru s kontrolovanou teplotou na poslednom kilometri,“ uviedol partner spoločnosti Enterprise Investors Michał Kędzia, ktorý je zodpovedný za túto investíciu. „Jedinečné know-how spoločnosti, ktoré umožňuje doručovanie od dverí k dverám, a rastúca úloha priameho predaja v segmente potravín vytvárajú potenciál pre expanziu do nových kategórií výrobkov. Keďže Goodspeed prevádzkuje rozsiahlu logistickú sieť s kontrolovanou teplotou na poslednom kilometri, môže svoju ponuku pre koncových zákazníkov rozšíriť o širokú škálu ďalších služieb,“ dodal.

Sylwester Rypina, zakladateľ spoločnosti Goodspeed a jej generálny riaditeľ, zhrnul rozvojový potenciál spoločnosti nasledovne: „V spolupráci s naším novým partnerom v podnikaní plánujeme posunúť dynamický rozvoj spoločnosti o úroveň vyššie. Vidíme, že môžeme rozšíriť naše kompetencie o nové riešenia pre našich zákazníkov. Okrem toho – keďže spolupracujeme s mnohými výrobcami krabičkových jedál a obsluhujeme značnú časť tohto trhu – sme presvedčení, že dokážeme využiť našu líderskú pozíciu a ponúknuť zákazníkom ďalšie špecializované služby. Už roky zdokonaľujeme veľmi náročný logistický proces pre odvetvie stravovania. Každý večer alokujeme desiatky tisíc jedál pre výrobné spoločnosti po celom Poľsku a dodávame ich v priebehu niekoľkých hodín do rúk spotrebiteľov, a to za plnej kontroly nad logistikou chladiarenského reťazca. S podporou nášho nového partnera plánujeme tieto kompetencie rozvíjať na zahraničných trhoch. Chceme tiež vstúpiť do nových odvetví a ponúknuť našim existujúcim zákazníkom ďalšie zaujímavé a inovatívne riešenia.“

O Enterprise Investors

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov. Fondy Enterprise Investors doteraz investovali 2,2 mld. eur do 154 spoločností a predali 137 spoločností. www.ei.com.pl/sk/

