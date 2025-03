„Empower Her: Finančná gramotnosť žien ako kľúč k ekonomickej nezávislosti“

Finančná gramotnosť je kľúčovou schopnosťou pre dosiahnutie dlhodobej finančnej stability a sebestačnosti. Napriek tomu výskumy ukazujú, že ženy v priemere zaostávajú za mužmi v oblasti investovania a finančného rozhodovania. Podujatie „EmpowerHer: Women in Wealth“, organizované Americkou obchodnou komorou v SR, sa zameriava na posilnenie finančnej gramotnosti žien, podporu ich investičného sebavedomia a zvýšenie povedomia o legislatívnych nástrojoch, ktoré im môžu pomôcť dosiahnuť finančnú nezávislosť.

Podľa prieskumu spoločnosti N26[1] až 80% žien v krajinách EÚ dôveruje svojim schopnostiam riadiť krátkodobé rodinné financie, avšak len 23% sa cíti komfortne pri dlhodobom plánovaní, ako je investovanie. Navyše, ženy investujú o 29% menej ako muži. Tieto štatistiky poukazujú na potrebu zamerania sa na vzdelávanie žien v oblasti investovania a dlhodobého finančného plánovania. OECD rovnako uvádza, že ženy menej pravdepodobne investujú na kapitálovom trhu a majú opatrnejší prístup k riziku.

V duchu témy reaguje Eva Sadovská, analytička, Wood&Company: „V roku 2024 si v SR podľa Indexu investičnej gramotnosti neverilo v otázkach investovania až 72,9% žien, zatiaľ čo u mužov to bolo 59,6%. Aj v prípade samotných vedomostí sú na tom horšie ženy, nakoľko hodnota ich indexu investičnej gramotnosti dosiahla 82,5 bodov a u mužov išlo o 106,5 bodov. V rokoch 2021 až 2023 došlo k určitému polepšeniu u žien, avšak vlaňajší pokles indexu nemilo prekvapil.“

Ženy investujú inak ako muži, a to s väčšou opatrnosťou, väčším dôrazom na diverzifikáciu portfólia a preferovaním dlhodobých investícií s nižším rizikom. Tento prístup im v priemere prináša stabilnejšie výnosy a menšie finančné straty. Zároveň však prehnaná obava z rizika mnohé ženy od investovania odrádza, čo môže viesť k strate príležitosti chrániť svoje úspory pred infláciou a efektívne ich zhodnocovať. Ako však hovorí Eva Jahelka Filipp, COO, Wealth Effect Management: „Peniaze nie sú cieľ, ale nástroj ku slobode. Čím skôr prevezmete zodpovednosť za svoje financie, tým skôr dostanete svoj rozpočet pod kontrolu, zapojíte aj ostatných členov do finančného života rodiny, budete skvelým príkladom pre svoje deti, aby raz vedeli finančne stáť na vlastných nohách a budete pripravení aj na neočakávané situácie. Peniaze už pre vás nebudú zdrojom stresu, ale prostriedkom k tomu, aby ste žili život podľa vlastných predstáv.“

Jedným z hlavných cieľov podujatia EmpowerHer: Women in Wealth je nielen vzdelávanie žien v oblasti financií, ale aj ich motivácia a podpora v budovaní dlhodobej finančnej stability. Účastníci budú mať jedinečnú príležitosť získať cenné poznatky od odborníčok a odborníkov, zapojiť sa do praktických workshopov a diskutovať o tom, ako môžeme spoločne podporiť finančnú gramotnosť žien a meniť spoločenské návyky aj v investičnej oblasti. Ako hovorí Martina Slabejová, výkonná riaditeľka AmCham Slovakia: „Naším poslaním je posilniť a vzdelávať zamestnancov, najmä ženy, vo finančnej gramotnosti, a to prostredníctvom našej siete členov, zamestnávateľov. Cieľom je inšpirovať ženy, aby prevzali kontrolu nad svojimi rodinnými financiami, naučili sa umeniu investovať, diverzifikovať svoje portfóliá a zdieľať tieto cenné poznatky so svojimi deťmi a ostatnými členmi rodiny. Postupne tak zvyšujme finančnú gramotnosť v celej spoločnosti. Srdečne vás pozývame, aby ste sa k nám pridali na tejto ceste. Spoločne môžeme vytvoriť prostredie, v ktorom ženy získajú sebavedomie spravovať svoje financie a odvážne vstupovať do sveta investícií!“

