Elektromobily sú rekordne lacné, jazdeniek je na trhu viac, ceny stagnujú

Mediánové ceny medzimesačne narástli o 200 eur, jazdeniek na trhu pribudlo 951.

Záver roka praje predajom ojazdených áut ako nikdy predtým v minulosti. Najväčší hráč na slovenskom trhu AURES Holdings, prevádzkujúci siete AAA Auto a Mototechna, hlási rekordné predaje, ktoré by sa počas decembra mali priblížiť k magickej hranici stotisíc predaných vozidiel za rok. Celkom bolo na slovenskom sekundárnom trhu v novembri 2023 inzerovaných rekordných takmer 60-tisíc ojazdených vozidiel, o 951 kusov viac ako v októbri. Cenový medián mierne vzrástol – o 200 eur, medián najazdených kilometrov sa nezmenil (167 000), vekový mierne poklesol (9,6 vs. 9,5 roka). Vyplýva to z analýzy celého sekundárneho trhu s jazdenými vozidlami, ktorú pripravili experti AAA AUTO, najväčšieho predajcu ojazdených vozidiel v SR.

Na slovenskom trhu bolo v novembrovej ponuke o 902 benzínových áut viac ako v októbri. V prípade dieselových áut však inzertné servery medzimesačne ponúkli o 76 kusov menej. Čo sa týka počtu inzerovaných elektromobilov – na predaj bolo v novembri takmer 300 elektrických vozidiel s mediánom veku 2,7 roka a nájazdom 33-tisíc kilometrov, čo je o 53 áut viac ako v októbri.

Zaujímavejšie sú však medziročné porovnania, kde sú nárasty oveľa výraznejšie. Svedčí to o tom, že trh s ojazdenými autami sa tento rok „rozbehol“ podstatne vyšším tempom ako vlani. Zatiaľ čo v novembri 2022 sa na slovenskom trhu ponúkalo 53 tisíc áut, tento rok to bolo o 7-tisíc viac. Medián veku sa nezmenil (9,6 roka), prakticky rovnaký zostal aj tachometrový nájazd (vlani 172 000 vs. 167 000 km).

Najzaujímavejším údajom je pokles cien inzerovaných elektromobilov. Zatiaľ čo v predposlednom mesiaci minulého roka bolo na predaj 143 áut do zásuvky s mediánovou cenou 50 990 eur (vek 2,5 roka, nájazd 21 200 km), tento rok v novembri to bolo o 150 áut viac, teda 293 kusov a ich cena poklesla až o 18 900 eur na 32 090 eur. Mierne sa zvýšil medián veku z 2,5 roka na 3,6 roka a výraznejšie sa zvýšil aj počet najazdených kilometrov z 21 200 km na 44 835 km.

Pri hybridných modeloch, ktorých celkový inzerovaný počet na slovenskom trhu bol v novembri 451 kusov, nie sú cenové posuny také výrazné. Zlacnenie síce nastalo, ale iba o 990 eur na 25 490 eur. A v tomto prípade mierne poklesol vek a počet najazdených kilometrov (3,9 roku vs. 2,9 roku a 66-tisíc km vs. 45-tisíc km).

Čo sa týka najponúkanejších modelov, ich poradie je trvalo rovnaké. Slovenskí motoristi sú v tomto smere konzervatívni. Na prvom mieste aj v novembri zostala Škoda Octavia (4 396 kusov) s cenovým mediánom 7 500 eur, vekom 9,5 roka a nájazdom 200 000 km, nasleduje VW Passat (2 008 ks, 9 499 eur, 8,9 roka a 210 000 km) a VW Golf (1 947 ks, 6 000 eur, 11,8 roka, 195 000 km). Štvrtá je Škoda Fabia (1 913 ks, 2 700 eur, 14,9 roku, 168 000 km), piata Škoda Superb (1 713 ks, 16 175 eur, 6,7 roka, 180 000 km).

Informačný servis