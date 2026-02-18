Elektrokolobežky a požiare – rastúce riziko v panelákoch

Požiar bytového domu na Banšelovej ulici v bratislavskom Ružinove začiatkom februára opäť ukázal, ako rýchlo sa môže bežná noc zmeniť na nebezpečnú situáciu. Obyvatelia museli byť v krátkom čase evakuovaní a škody dosiahli približne 350‑tisíc eur. Hoci príčina požiaru sa stále vyšetruje, medzi obyvateľmi sa hneď po udalosti spomínali viaceré možnosti vrátane problémov s batériami elektrických zariadení.
Batérie sú citlivé, niekedy stačí málo
Elektrické dopravné prostriedky či iné batériové zariadenia sú dnes súčasťou väčšiny domácností. O to dôležitejšie je chápať ich slabé miesta. Odborník na likvidáciu poistných udalostí Pavol Ondruška z PREMIUM Poisťovne upozorňuje: „Elektrické batérie sú pomerne citlivé a zlé zaobchádzanie s nimi môže viesť k ich trvalému poškodeniu či poruche, ktorá môže spôsobiť vznietenie alebo výbuch.“
Zároveň pripomína riziká nesprávneho nabíjania. „Poruchou akejkoľvek batérie v domácnosti môže prísť k požiaru, výbuchu a veľkým škodám na vlastnom aj cudzom majetku.“
Prehrievanie batérií je extrémne rýchly proces
Najviac ohrozujúce sú lítium‑iónové batérie. Pri poškodení alebo technickej poruche sa môžu dostať do tzv. thermal runaway, reťazovej reakcii prehrievania a vtedy ide o sekundy, nie minúty. Rizikový inžinier Tomáš Soukup z PREMIUM Poisťovne upozorňuje: „V uzavretých priestoroch, ako sú byty či chodby, predstavuje takýto požiar extrémne riziko. Vysoké teploty, toxické splodiny a rýchle šírenie ohňa a dymu z poškodenej batérie môžu zasiahnuť celé podlažia v priebehu pár sekúnd.“
Ako minimalizovať riziko požiaru?
1. Nenabíjať v spoločných priestoroch
Únikové cesty musia zostať priechodné a bez zdrojov nebezpečenstva. Tomáš Soukup upozorňuje: „Nabíjanie kolobežiek v týchto priestoroch bráni evakuácii, urýchľuje šírenie dymu, môže blokovať záchranné zložky, v prípade vznietenia znemožní bezpečný únik. Odporúčam tiež nenabíjať zariadenia bez dozoru alebo počas spánku.“
2. Hasiaca deka ako prvá pomoc
Vzplanutie batérie je prudké a nepredvídateľné. „Protipožiarna deka dokáže rýchlejšie zamedziť šíreniu požiaru a plameňov a pomôcť tak minimalizovať prvotné škody. Zároveň poskytuje dlhší čas na prípadnú evakuáciu. Okrem nej sú na trhu dostupné aj špeciálne protipožiarne tašky na elektrické batérie, ktoré tam môžu byť uskladnené v čase, keď elektrickú kolobežku práve nepoužívate,“ radí odborník na riziká Tomáš Soukup.
3. Nabíjať iba pod dohľadom
Kolobežku či iné zariadenie by sme nikdy nemali nabíjať počas spánku ani v čase, keď nie sme doma. Prehrievanie nabíjačky alebo batérie musí byť okamžitým signálom na prerušenie nabíjania.
4. Správcovia domov majú dôležitú úlohu
Správcovia bytových domov môžu majiteľov bytov pravidelne upozorňovať na bezpečné nabíjanie, skladovanie batérií aj zákaz nabíjania v spoločných priestoroch. Peter Drga z PREMIUM Poisťovne to zhrňuje: „Z našich skúseností z poisťovania bytových domov vidíme snahu mnohých správcovských spoločností dbať na bezpečnosť a prevenciu proti vzniku škôd na spoločnom aj individuálnom majetku vlastníkov. Majitelia bytov a nebytových priestorov by mali k informáciám a upozorneniam od správcov pristupovať zodpovedne.“
Revízie a technický stav domu: základ, ktorý sa nesmie zanedbať
V mnohých panelákoch je elektroinštalácia pôvodná, navrhnutá pre oveľa menšiu záťaž než dnes. V kombinácii s výkonnými nabíjačkami to môže znamenať skryté riziko. Pravidelné kontroly sú spôsob, ako ho odhaliť skôr, než spôsobí požiar.
Revízie nie sú formalita, ale jeden z najúčinnejších spôsobov, ako predísť tragickým udalostiam:
- Ročná kontrola požiarnej ochrany technikom požiarnej ochrany je povinná a overuje funkčnosť systému, priechodnosť únikových ciest a aktuálny stav vybavenia.
- Elektrické spoločné zariadenia musia prejsť revíziou každých 5 rokov. Tá odhaľuje prehrievané zásuvky, poškodené rozvody či nevyhovujúce ističe.
- Bleskozvody podliehajú revízii každé 4 roky, pri starších bytových domoch býva ich nevyhovujúci stav častejší, než si obyvatelia myslia.
- Majitelia bytov by mali kontrolovať zásuvky, predlžovačky a nabíjačky, ktoré používajú na nabíjanie batériových zariadení. Ich dlhodobé preťaženie môže spôsobiť lokálne tlenie či skrat.
Banšelova ako pripomenutie, že bezpečnosť je spoločná zodpovednosť
Požiar na Banšelovej nebol izolovaným incidentom, ale ďalším signálom, že batériové zariadenia prinášajú do bytových domov nové typy rizík. Bezpečnosť v bytovom dome je však výsledkom zodpovedného správania majiteľov bytov, dôsledných revízií, informovanosti a rešpektovania pravidiel v spoločných priestoroch.
