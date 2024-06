Elegancia, grácia a silný výkon dokonalo vystihujú konské pólo aj značku Porsche

Nie každý kôň dokáže zvládnuť náročný výcvik na konské pólo. Musí byť od mladosti špeciálne vedený, aby dosahoval predpokladané športové výsledky. Samozrejme, pri výbere koní sa pozerá na ich rodokmeň, úspechy rodičov aj genetiku. Správny výber a v neposlednom rade harmónia medzi jazdcom a zvieraťom môžu zaručiť úspech. To isté platí aj pri modeloch značky Porsche.

Aj preto si importér značky Porsche na Slovensku vybral nadchádzajúce podujatie Farrier´s Arena Polo Cup by Porsche za podujatie, ktoré podporí svojim partnerstvom. Ušľachtilosť koní v aréne a tých pod kapotou je totiž viac ako symbolická. Kvalitný výber a dobrý „rodokmeň“ sú totiž zárukou dosiahnutia najlepšieho výkonu aj pri kúpe vozidla značky Porsche.

„Oproti ostatným konským športom je konské pólo tímová hra s viacerými koňmi. Nehodnotí sa ako jeden jazdec skočil na jednom koni, ako dvíha nohy či ako rýchlo dobehol do cieľa,“ prezradil Ladislav Agárdi, ktorý sa venuje koňom už päťdesiat rokov a hoci už prekročil 70-tku, stále hrá so svojim tímom konské pólo.

Foto: Porsche Slovensko

Podľa neho však nejde len o dobre vycvičeného koňa a šikovného a trénovaného jazdca. Dôležitá je aj harmónia medzi nimi. Samozrejme, jazdec sa musí sústrediť nielen na seba, ale na celé dianie v aréne. Musí mať výborné periférne vnímanie, sledovať svoju rýchlosť, aj hráčov okolo seba. „Málokto vie, že počas zápasu sa kôň pohybuje až rýchlosťou 60 kilometrov za hodinu,“ prekvapil Ladislav Agárdi.

Výber toho správneho koňa je doslova veda. A nie vždy je to úspešný výber. Ako povedal Ladislav Agárdi, aj po pol roku práce s koňom môže jeho majiteľ zistiť, že kôň sa na tento šport nehodí. „Môžete kúpiť päť koní na výcvik, no neprejde ani jeden,“ ozrejmil skúsený odborník a dlhoročný hráč konského póla Ladislav Agárdi.

Naopak, niektoré kone hrajú aktívne konské pólo aj vo veku 25 rokov. Predurčuje ich k tomu nielen ich charakter, ale aj rodokmeň a správny výcvik. Kvalitný výber je dôležitý aj pri kúpe toho správneho auta, z ktorého sa majiteľ môže tešiť veľa, veľa rokov. Aj preto na nadchádzajúcom podujatí Farier ´s Arena Polo Cup by Porsche, vystupuje slovenský importér tejto značky na Slovensku ako hlavný partner. Posledný júnový predĺžený víkend (28. až 30. jún) bude patriť tým najlepším tímom konského póla. V areály X-BIONIC Sphere v Šamoríne sa stretnú medzinárodné tímy, ktoré ukážu to najlepšie zo svojho športového umenia. Finálového zápasy tohto elegantného medzinárodného turnaja si môže verejnosť prísť pozrieť v sobotu (29. júna) a nazrieť tak do krás tohto, u nás nie celkom známeho, športu.

Foto: Porsche Slovensko

Kone a ich chov pritom mali na Slovensku tradíciu a v našich končinách pôsobili viacerí odborníci na plemenárstvo, fungovali tu kvalitné žrebčíny. Bolo to za čias Rakúsko-Uhorska, dokonca rod Andrásyiovcov z Krásnej Hôrky dostal maďarský tím v roku 1936 na Olympiádu v Berlíne, kde obsadili štvrté miesto.

Po druhej svetovej vojne však tento elegantný a aj náročný šport padol takmer do zabudnutia. Kto v tej dobe totiž vlastnil koňa, bol triedny nepriateľ. Veľké chovy ako Tekov, Motešice boli zrušené a podľa Ladislava Agárdiho tak nie je z čoho vyberať kvalitné kone, ako je tomu napríklad v Argentíne, kde sa tento šport stal celonárodnou vášňou. „V Argentíne si každý rok dokážu vybrať okolo stovky koní, ktoré majú vhodné predispozície. Poznám tam jeden klub, ktorý disponuje dvoma tisíckami koní a to už je z čoho vyberať,“ prezradil detaily, ako je to s týmto športom v Južnej Amerike.

Ako sám vraví, už párkrát zažil, že ho kôň upútal na prvý pohľad. Svojim zovňajškom, pohybom, muskulatúrou. Podobne je to aj s láskou na prvý pohľad pri výbere auta. Výnimočný dizajn karosérie, interiéru a jedinečné vlastnosti robia z modelov značky Porsche vozidlá, ktoré svojim majiteľom prinášajú neopakovateľnú emóciu. „Spojenie konského póla s autami značky Porsche je skvelý spôsob ako prezentovať krásu, výkon a eleganciu,“ uviedla Gabriela Černáková, marketingová manažérka značky Porsche na Slovensku. Ako dodala, aj keď tento šport už nie je olympijskou disciplínou, na Slovensku sa mu venuje stále množstvo nadšencov a značka Porsche nemôže pri tomto významnom podujatí chýbať.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Roman & Rexa Partners