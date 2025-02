Dvorský skóroval z prvej. Jeho tím však v divokom dueli neudržal trojgólové vedenie - VIDEO

Slovenský hokejista v službách tímu AHL Springfield Thunderbirds Dalibor Dvorský opäť skóroval. V dueli proti Milwaukee Admirals zvyšoval v presilovej hre na priebežných 3:1.

Slovák nazbieral v 42 dueloch 34 bodov (15+19). V tímovej produktivite je na druhý za Matthewom Pecom, ktorý má 38 bodov.

PLEASE TAKE SOME TIME TO WATCH THIS DALIBOR DVORSKY GOAL pic.twitter.com/dq9jeVQ585

— Springfield Thunderbirds (@ThunderbirdsAHL) February 14, 2025