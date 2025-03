Dvorský hral prvý zápas v NHL. Čo na debut rodáka zo Zvolena povedal kouč Montgomery?

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský debutoval v noci z nedele na pondelok v kanadsko-americkej NHL. Jeho tím St. Louis Blues zdolal Nashville Predators 4:1 a natiahol víťaznú sériu už na šesť zápasov. Devätnásťročný rodák zo Zvolena nastúpil s číslom 54 na drese v treťom útoku vedľa Mathieua Josepha a Alexa Texiera a odohral 10:40 min. Dvorský sa tak stal 99. Slovákom, ktorý v zámorskej profilige nastúpil minimálne na jeden duel.

Debutant s „takmer“ prvým kanadským bodom

O tom, že Dvorský odohrá prvý zápas v NHL, informoval krátko pred stretnutím tréner St. Louis Jim Montgomery. „Bluesmani“ jeho zaradením do zostavy reagovali na zranenie Pavla Bučneviča z Ruska.

Draftová „desiatka“ z roku 2023 dostala v zápase priestor i v presilovej hre. Práve v nej stál Dvorský na začiatku akcie, ktorá znamenala gól na 2:0. Štatistici mu dokonca na chvíľu udelili asistenciu a za veľkého potlesku divákov moment zvečnili aj na informačnej kocke. Po chvíli však chybu napravili a kanadský bod po správnosti pripísali Texierovi.

Power play goal for St. Louis! Scored by Alexandre Texier with 03:03 remaining in the 1st period. Assisted by Robert Thomas and Zack Bolduc. St. Louis: 2

Nashville: 0#NSHvsSTL #stlblues #Smashville pic.twitter.com/KNNulgXojS — NHL Goals (@nhl_goal_bot) March 23, 2025

Dostal ikonickú vestu

Dvorský absolvoval pri svojom debute 16 striedaní. Na konto si nepripísal žiadnu strelu, hit ani zblokovanú strelu. V tretej tretine odsedel si za Bolduca, vylúčeného do konca zápasu, päťminútový trest. Po zápase jeho výkon ocenili spoluhráči v šatni, v rámci tradície mu odovzdali klubovú vestu určenú vybranému hráčovi.

„Bolo to parádne, užíval som si každý moment na ľade a budem si to pamätať veľmi dlho. Nebudem klamať, keď som sa to včera dozvedel, bol to trochu šoku, no teraz je to skvelý pocit. Diváci boli super, rovnako kolo pre nováčika. Sú to neuveriteľné zážitky, na ktoré nikdy nezabudnem,“ povedal Dvorský v rozhovore pre klubovú stránku.

Jeho výkon ocenil i kouč Montgomery: „Tvoril akcie, posúval puk na prvý dotyk, z čoho bol potom aj gól pri presilovke. Bol to dobrý štart do jeho kariéry. Vie, čo urobí s pukom predtým, ako ho dostane. To je znak veľmi dobrého hokejového myslenia.“

Najbližšie proti Slafkovskému

St. Louis si vďaka natiahnutiu víťaznej šnúry udržal postupové miesto v priebežnej tabuľke Západnej konferencie. Klub zo štátu Missouri má štvorbodový náskok pred deviatym Calgary Flames, ktoré však odohralo o tri stretnutia menej. Najbližší duel odohrajú „bluesmani“ v noci na stredu proti Montrealu Canadiens s Jurajom Slafkovským v zostave.