Dvojnásobná olympijská šampiónka Chebetová vynechá súťažný rok 2026. Stane sa matkou

Keňanka Beatrice Chebetová v kalendárnom roku 2026 nebude súčasťou súťažného atletického diania. Ako informoval jej agent, dvojnásobná olympijská šampiónka v behoch na 5000 a 10 000 metrov z Paríža 2024 sa chystá na materskú dovolenku.
Dvadsaťpäťročná vytrvalkyňa drží svetové rekordy v oboch spomenutých disciplínach a svoju medailovú zbierku z OH doplnila zlatými medailami na majstrovstvách sveta v Tokiu 2025.
„Po množstve špekulácií s radosťou oznamujeme, že v roku 2026 absolvuje Beatrice Chebetová najdôležitejšie preteky svojho života – stane sa matkou,“ uviedol jej agent na sociálnych sieťach.
Chebetová mala obhajovať titul na majstrovstvách sveta v cezpoľnom behu na Floride, ktoré sa konali v sobotu, avšak niekoľko dní predtým sa z podujatia odhlásila. Neposkytla podrobnejšie vysvetlenie, avšak vyjadrila sa, že sa teší na „novú kapitolu svojho života“.
Počas sezóny 2026 nepríde o žiadny významný šampionát. Nasledujúce majstrovstvá sveta sa totiž uskutočnia až v roku 2027 v čínskom Pekingu, v lete 2028 budú nasledovať olympijské hry v americkom Los Angeles.