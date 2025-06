Dvojgólový Marchand rozhodol v druhom predĺžení. Florida vyrovnala stav série bitky o Stanleyho pohár - VIDEO

Brad Marchand sa stal hrdinom druhého zápasu finále play-off NHL, keď strelil v 29. minúte predĺženia rozhodujúci gól z rýchleho protiútoku.

Florida Panthers tak zvíťazila nad Edmontonom Oilers 5:4 a vyrovnala stav série bitky o Stanleyho pohár na 1:1 na zápasy.

Bývalý hráč Bostonu Bruins sa v dueli presadil dvakrát, predtým v oslabení zvyšoval na 4:3 pre svoj tím.

Toto od neho chcú

Toto jednogólové vedenie vydržalo až do momentu, keď 18 sekúnd pred koncom tretej tretiny skóroval Corey Perry za „olejárov“.

„Bol to zrejme len náhodný odraz, no my to berieme,“ uviedol o svojom zásahu Marchand podľa agentúry AFP.

Spoluhráč Evan Rodrigues povedal, že to bol presne ten typ hry, ktorý očakávajú od 37-ročného Marchanda. Toho získali v marci z Bostonu, aktuálne má na konte 10 gólov vo finálových zápasoch o Stanleyho pohár.

Odveta minuloročného finále, ktoré vyhrali „panteri“, sa teraz presúva na Floridu, kde sa odohrajú tretí a štvrtý zápas. Následne sa séria ešte raz určite vráti do Kanady.

Edmonton viedol 2:1 aj 3:2, no napokon musel doháňať. V prvej tretine padlo až päť gólov, čo bolo najviac od roku 2016, keď San Jose Sharks s Pittsburghom Penguins dali v piatom dueli práve päť zásahov dokopy.

Až druhé predĺženie

Vedenie Floridy vydržalo až do posledných sekúnd tretej tretiny. Len 18 sekúnd pred jej koncom 40-ročný Perry strelil svoj deviaty gól v kariére vo finále play-off zámorskej NHL.

Oba tímy mali šance ukončiť stretnutie už v prvom predĺžení, ale brankári Sergej Bobrovskij a Stuart Skinner to odmietli.

Prvýkrát od roku 2020 si tak nejaký zápas o Stanleyho pohár vynútil až druhé predĺženie.

Skvelá formácia

Ani tri asistencie kapitána Edmontonu Connora McDavida či gól a prihrávka na jeden zásah Leona Draisaitla nestačili na to, aby sa „olejári“ ujali vedenia 2:0 v sérii.

Duel prakticky rozhodla tretia formácia „panterov“, keď bodoval každý jej člen.

Traja z nich získali po dva kanadské body, zvyšní dvaja po jeden. Hrá tam aj spomínaný hrdina tohto merania síl Marchand.