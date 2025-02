Dve nehody počas jedného tréningu. Majstra sveta museli previezť do nemocnice - VIDEO

Majstra sveta v MotoGP Španiela Jorgeho Martína previezli do nemocnice po havárii v úvodný deň predsezónnych testov v Malajzii, píše agentúra AFP.

Dvadsaťsedemročný jazdec, ktorý po zisku majstrovského titulu v minulom roku prešiel do tímu Aprilia Pramac Ducati, sa sťažoval na bolesti ľavej nohy a pravej ruky.

This was @88jorgemartin‚s awful highside in his first hours with the number 1 plate 💢

He’s at the hospital undergoing tests due to left foot and right hand pain. Updates will follow and in the meantime, we’re sending our best wishes to the World Champ 💪#MotoGP pic.twitter.com/2UQtHKOq1w

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 5, 2025