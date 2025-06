Dve iránske výrobne centrifúg zničené pri útokoch v Karadži a Teheráne

Dve budovy, v ktorých sa vyrábali komponenty centrifúg pre iránsky jadrový program, boli zničené v Karadži neďaleko Teheránu. Oznámila to v stredu Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

Oznámenie prišlo len niekoľko hodín po tom, čo izraelská armáda informovala o sérii leteckých útokov v oblasti Teheránu.

The IAEA has information that two centrifuge production facilities in Iran, the TESA Karaj workshop and the Tehran Research Center, were hit. Both sites were previously under IAEA monitoring and verification as part of the JCPOA.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 18, 2025