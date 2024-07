Duchoň: Pozrite si prvé zábery zo zákulisia nakrúcania filmu o kultovom umelcovi

Životný príbeh Karola Duchoňa ožíva. Režisér Peter Bebjak má za sebou prvé dni nakrúcania dobového hudobného filmu o hudobnej legende, ktorá vďaka svojmu výnimočnému talentu spája generácie a jeho piesne miluje rovnako staršia a stredná generácia ako aj mladí po dvadsiatke.

„Karol Duchoň mal jedinečný talent a fascinujúci životný príbeh. Bol zložitý, ale zároveň láskavý a pozorný. Vystupoval od Kuby až po Japonsko a všade dokázal ľudí uchvátiť. Napriek tomu sa ako hviezda nikdy necítil a bolo v ňom niečo, čím nás k sebe dokáže pripútať aj dnes, takmer štyridsať rokov od jeho smrti,“ hovorí režisér Peter Bebjak.

Foto: Continental film

Vo filme uvidíme, ako sa z chlapca z vidieckej kapely mení na československého Toma Jonesa. Ako dostal príležitosť hrať v kluboch na západe a aj to, ako sa po návrate vďaka jedinej pesničke stal zo dňa na deň skutočnou dobovou pop ikonou. Písali preňho najrenomovanejší hudobní skladatelia a textári na Slovensku, získaval ceny na najvýznamnejších súťažiach a prichádzali mnohé zahraničné turné. Obrovský úspech však začína prebúdzať aj jeho vnútorných démonov…

„Každý okamih nakrúcania tohto filmu má jedinečnú atmosféru. Hudba, scéna, kostýmy a masky, to všetko v človeku dokáže vyvolať neobyčajne silné emócie. Je to krásne a je to výsledok precíznej spolupráce množstva ľudí, ktorí patria medzi špičku vo svojich odboroch.“

Foto: Continental film

Po boku Vladka Plevčíka ako Karola Duchoňa sa v úlohe jeho prvej manželky Eleny objaví Anna Jakab Rakovská, rodičov stvárnia Gregor Hološka a Agáta Spišáková a v menšej úlohe diváci uvidia aj obľúbeného Tomáša Maštalíra.

DUCHOŇ príde do kín v lete 2025, v roku, keď si budeme pripomínať 75 rokov od narodenia Karola Duchoňa a zároveň 40 rokov od jeho smrti.

Foto: Continental film

Film vzniká v spolupráci s Voyo a distribúciu na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje Continental film.

