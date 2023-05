Dualisti o praxi: Sme súčasťou všetkých procesov

Školský rok 2022-2023 sa pomaly končí a štvrtáci prechádzajú maturitným obdobím. Školské lavice v júni opustia historicky prví absolventi duálneho vzdelávania v odbore Obchodná akadémia pod vedením dm drogerie markt. V rámci skúšky dospelosti zúročili všetky vedomosti, ktoré počas štyroch rokov praxe nadobudli. Ich zameraním boli financie, personalistka a kontroling v centrále spoločnosti. „Nie sme tu len naoko. Sme súčasťou všetkých procesov, podieľame sa na chode dm-ky a to je skvelé!“ hodnotia prax absolventky.

„Je jedinečné a priam dojímavé vidieť, ako sa z prvákov, ktorí k nám prídu po skončení základnej školy stávajú zrelí mladí ľudia s množstvom skúseností a entuziazmom,“ hovorí Marcel Blaščák z rezortu Spolupracovník zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami, dm drogerie markt a dopĺňa: „Duálnemu vzdelávaniu sa venujeme už viac než dvanásť rokov a toto je ďalší míľnik na ceste pri odovzdávaní praktických skúseností. Chýbajúca kvalifikovaná pracovná sila je primárnym dôvodom toho, prečo mu venujeme toľko pozornosti. V intenzívnej spolupráci so školami sa snažíme nastaviť vzdelávacie procesy tak, aby sme každého absolventa maximálne dokázali pripraviť pre prácu v dm. A to sa nám darí. Prax ukazuje, že absolvent dm duálneho vzdelávania je hneď po nástupe do práce plnohodnotným spolupracovníkom.“

Maturitná skúška 4 študentiek v odbore Obchodná akadémia bola zložená z 2 častí. Z testu v rozsahu 40 otázok, ktorých súčasťou boli všeobecné teoretické znalosti o dm: o zákazníckom programe, aplikáciách, histórii spoločnosti, smerniciach, organizačnej štruktúre o marketingovej komunikácii a podobne. Tu mohli získať max. počet bodov 20. Druhá časť pozostávala z maturitného projektu a jeho ústnej obhajoby, za ktorý mohli získať max. počet bodov 80.

Ako spätne vnímajú duálne vzdelávanie a praktické maturity absolventky?

Maturantka Lucia Némethová:

„Odborná príprava mi v rámci praxe v centrále dm veľmi pomohla. Boli sme tam dva dni v týždni. Bežní stredoškoláci sú z môjho pohľadu v nevýhode. Mali sme totiž dlhý čas na to, aby sme sa dokázali oboznámiť so všetkým potrebným pre naše budúce povolanie. Veľmi mi v rámci štúdia pomohol dôraz na osobnostný rozvoj. Najmä rady, ako zvládať niektoré kritické situácie, lepšie komunikovať a ako spolupracovať v tíme. Ako som zvládla maturitný deň? Snažila som sa nestresovať a byť vyrovnaná. Odporúčam dual všetkým žiakom základnej školy, ktorí sa rozhodujú, kam na strednú. Je to skvelá príležitosť spoznávať rôzne prostredia. Prešla som si viacerými rezortami, zistila som napríklad aj ako funguje centrálny sklad. Vďaka workshopom som navštívila rôzne kúty Slovenska a bolo to veľmi príjemné a obohacujúce.“

Maturantka Veronika Behanová:

„Duálne vzdelávanie mi dalo naozaj veľa teoretických a praktických poznatkov. Čo sa učíme v škole v rámci teórie je veľmi odlišné od toho, čo sa deje v praxi. Viem kriticky myslieť, nadobudla som mnohé soft skills. Vďaka vzdelávaniu mi vznikli firemné priateľstvá.

Na workshopoch som sa naučila ako zvládať stresové situácie, ako budovať efektívnu a asertívnu komunikáciu, ako vedieť triediť informácie a rozlišovať pravdivosť informácií. Odporúčam dual všetkým budúcim stredoškolákom, pretože získajú poznatky z praxe a zlepšia si interpersonálne schopnosti.

Na maturity som sa pripravovala niekoľko mesiacov a vďaka projektu Manažment pohľadávok som sa naučila ako prebieha Riadenie a manažovanie pohľadávok v podniku ako je dm. Veľmi nápomocná mi bola konzultantka. Inštruktori sa nás taktiež snažili intenzívne viesť a pomáhali nám počas štyroch rokov. Cítila som sa komfortne v rámci obhajoby, lebo tam boli aj ľudia, ktorých som poznala.“

Maturantka Diana Forróová:

„Prácu v dm vnímam veľmi pozitívne a som veľmi vďačná, že som si mohla prejsť túto cestu. Postupy, ktoré zažívame tu na praxi sú akoby obrázkami toho, čo sa učíme v škole počas teórie. Nadobudla som pocit, že som dospelá, pracujem a som sebestačná. Pomohlo mi to dospieť a cítim sa rovnocenná v rámci tímu Spolupracovníkov. Vidím na vlastné oči chod firmy. Nemusím sa nič „bifliť“, ale učíme sa za pochodu všetko dôležité. Keď som bola prváčka, vôbec som netušila, že existuje nejaká centrála dm-ky. Myslela som si, že sú len predajne a nevedela som, ako to celé funguje.. Koľko tímov je na pozadí, koľko práce a čo všetko je za tým, aby firma mohla fungovať ako celok a prosperovať. Aby som mohla ísť do obchodu a kúpiť si napr. púder. V rámci praxe sme prešli každým oddelením. Pôsobili sme napr. v rezorte marketingu, v centrálnom sklade, na personálnom oddelení. Naučili sme sa ako pracovať v rôznych programoch, ako prebiehajú transakcie a pod.

Absolvovala som, okrem iného, aj divadelný workshop ZáŽiTo(k). Bol to pre mňa významný míľnik, ktorý som prekročila. Keďže mám vždy veľkú trému, myslela som si, že to asi nezvládnem a zabudnem text. A bola to vlastne aj taká predpríprava na maturity. Vystupovanie pred ľuďmi. Úžasné na tom bolo aj to, že sme boli v kontakte so študentkami z filiálok. Bežne spolu na praxi nie sme a tu sme sa mohli stretnúť, spoznať sa a spolupracovať.

Pri práci na oddelení marketingu bolo mojou úlohou napísať pre web mojadm.sk text o produkte a pripraviť príspevok na instagram dm_dual. Musela som si dávať pozor na to, aby sme dodržali všetky korporátne pravidlá. Ten príspevok bol nakoniec aj zverejnený a videlo ho 120 tis. ľudí. Bol to taký skvelý pocit a tešil ma fakt, že aj ja sa podieľam na chode dm-ky. Nie sme tu len naoko, ale naozaj sme súčasťou všetkých procesov.“

Absolventom dáva dm drogerie markt slobodnú možnosť výberu, či ostanú pracovať v dm alebo sa rozhodnú pre inú cestu. No aj v prípade štúdia na vysokej škole, majú možnosť pokračovať v spolupráci ako stážisti a zdokonaľovať tak svoje vedomosti. V priemere až 60% študentov ostáva pracovať v dm. Úlohou siete drogérií je pripraviť do praxe mimoriadne kvalitných mladých ľudí bez ohľadu na to, či tam ostanú pracovať alebo nie.

„Študentom ponúkame okrem odboru Obchodná akadémia aj štúdium v odbore Obchodný pracovník a Predavač. Záujem dlhodobo prevyšuje naše možnosti. Je až trojnásobný. Keďže máme v rámci Slovenska 160 predajní, možnosti uplatnenia sa na obchodných prevádzkach sú najväčšie. Dnes si naozaj nerobíme zber študentov duálneho vzdelávania, ale skôr výber tých najlepších“, dodáva na záver Marcel Blaščák.

Foto: dm

Výhody duálu

intenzívne prepojenie teórie s praxou,

študenti sa stávajú sa súčasťou pracovného kolektívu, cez ktorý sa učia dobrým pracovným návykom, tímovej spolupráci, organizovaní pracovného času a riešeniu nečakaných situácii,

získavajú odborné a sociálne kompetencie, nevyhnutné komunikačné zručnosti,

vďaka praxi sa učia hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami,

sú vedení k samostatnosti, preberaniu zodpovednosti a systematickej práci,

po ukončení duálneho vzdelávania, dostávajú žiaci automaticky ponuku práce v dm, ale konečné rozhodnutie je na nich,

v neposlednom rade je benefitom podnikové a prospechové štipendium,

tiež úhrada nákladov spojených so stravovaním počas praxe aj vyučovania v škole, ubytovaním na školskom internáte, či dopravou.

V aktuálnom školskom roku študuje s dm 125 študentov stredných odborných škôl. Vzdelávajú sa v troch odboroch. Dva z nich pripravujú budúcich absolventov pre prevádzku. Ide o študijný odbor Obchodný pracovník a Predavač. V nich má dm aktuálne zastúpených 105 dualistov. Tretím v poradí je odbor Obchodná akadémia, ktorý pripravuje študentov na prácu v centrále spoločnosti. Tu sa celkovo vzdeláva 20 mladých ľudí.

Ako študovať s dm? Stačí 5 dôležitých krokov:

Prihlásiť sa na SOŠ, s ktorou dm spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania. Vyplniť online registračný formulár na www.dm-dual.sk a zaslať ho. Stretnúť sa s oblastným manažérom spolu s rodičmi v konkrétnej dm predajni. Prejsť ústnym pohovorom a zabojovať o dm podporu na pohovore, ukázať svoj talent. Získať potvrdenie o podpore dm počas štúdia a priniesť ho na prijímačky.

Zoznam škôl a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk

