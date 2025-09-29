Druhé čisté konto v rade. Škorvánek predviedol čarovný zákrok a reflexívne zabránil jasnému gólu - VIDEO

Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek sa zaskvel neuveriteľným zákrokom a reflexom. Aj vďaka nemu dotiahol svoj tím k víťazstvu.
Jeho Hradec Králové triumfoval na ľade Vítkovíc 4:0. Slovák chytil všetkých 16 striel súpera. A medzi nimi aj jednu stopercentnú šancu. Hokejkou vyrazil puk letiaci do prázdnej bránky.
Duel predtým takisto neinkasoval ani raz, keď „vynuloval“ Litvínov. Hradec Králové sa tak v tabuľke posunul na 12. miesto zo 14 klubov.
V Ostrave, kde Vítkovice hrajú, sa na ľade stretlo až päť Slovákov – Samuel Kňažko i Marek Hrivík za domácich a Alex Tamáši, Dávid Mudrák i Škorvánek na strane hostí.
Do štatistík sa zapísal len Tamáši, keď asistoval pri dvoch góloch. Vítkoviciam patrí 9. pozícia.