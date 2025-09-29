Druhé čisté konto v rade. Škorvánek predviedol čarovný zákrok a reflexívne zabránil jasnému gólu - VIDEO

Duel predtým takisto neinkasoval ani raz, keď „vynuloval“ Litvínov.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
MS v hokeji 2024: Švédsko - Slovensko
Slovenský brankár Stanislav Škorvánek dostáva prvý gól v zápase proti Švédsku v základnej B-skupine na MS v hokeji 2024. Ostrava (Ostravar Aréna), 21. máj 2024. Foto: SITA/Martin Medňanský.
Česko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Česko

Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek sa zaskvel neuveriteľným zákrokom a reflexom. Aj vďaka nemu dotiahol svoj tím k víťazstvu.

Jeho Hradec Králové triumfoval na ľade Vítkovíc 4:0. Slovák chytil všetkých 16 striel súpera. A medzi nimi aj jednu stopercentnú šancu. Hokejkou vyrazil puk letiaci do prázdnej bránky.

Duel predtým takisto neinkasoval ani raz, keď „vynuloval“ Litvínov. Hradec Králové sa tak v tabuľke posunul na 12. miesto zo 14 klubov.

V Ostrave, kde Vítkovice hrajú, sa na ľade stretlo až päť Slovákov – Samuel Kňažko i Marek Hrivík za domácich a Alex Tamáši, Dávid Mudrák i Škorvánek na strane hostí.

Do štatistík sa zapísal len Tamáši, keď asistoval pri dvoch góloch. Vítkoviciam patrí 9. pozícia.

Viac k osobe: Stanislav Škorvánek
Firmy a inštitúcie: HC VítkoviceHK Mountfield Hradec Králové
Okruhy tém: čisté konto hokejový brankár Pochvala zákrok
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk