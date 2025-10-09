Drony zasiahli závod na spracovanie plynu v ruskej Volgogradskej oblasti

Spôsobili výbuchy a požiar.
Závod Lukoil-Korobkovskij na primárne spracovanie zemného plynu a produkčnú dispečerskú stanicu Jefimovka v ruskej Volgogradskej oblasti zasiahli v noci na štvrtok ukrajinské drony. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovala o tom tlačová služba ukrajinských špeciálnych operačných síl a ukrajinský generálny štáb.

Podľa generálneho štábu nastali v oboch zariadeniach výbuchy a požiar, ale informácie o rozsahu škôd sa stále zhromažďujú. Ruské sociálne siete a miestne úrady vo Volgogradskej oblasti tiež uviedli, že na závod na spracovanie plynu Lukoil-Korobkovskij v meste Kotovo zaútočili drony a spôsobili požiar.

Závod Lukoil-Korobkovskij má projektovanú kapacitu na spracovanie 450 miliónov kubických metrov plynu ročne. Stanica Jefimovka obsluhuje niekoľko regionálnych plynovodov.

