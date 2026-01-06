Dreame predstaví svoj prvý komplexný inteligentný ekosystém pre celú domácnosť na historicky najväčšej prezentácii na CES 2026

Značka Dreame, známa prémiovými riešeniami pre inteligentné upratovanie, predstaví na veľtrhu CES 2026 svoj prvý komplexný inteligentný ekosystém pre celú domácnosť. Ide o doteraz najväčšiu prezentáciu značky na tomto podujatí a zároveň významný krok smerom k plne prepojenému bývaniu.
Návštevníci budú môcť objaviť víziu bezproblémového, prepojeného bývania na dvoch hlavných výstavných plochách: Las Vegas Convention Center – Central Hall (stánok 17726) a Venetian Expo (stánok 52323).
Dreame, ktoré začínalo ako priekopník v oblasti inteligentného upratovania, sa dnes profiluje ako kľúčový hráč v segmente prepojeného bývania. Víziou spoločnosti je vytvoriť spolupracujúcu sieť smart zariadení, ktoré pracujú nenápadne na pozadí, preberajú každodenné úlohy a umožňujú používateľom žiť pokojnejší, organizovanejší a komfortnejší život. CES 2026 bude prvou komplexnou prezentáciou tohto ekosystému a zároveň naplnením vízie „All Dreams in One Dreame“.
Na výstave bude prezentované široké portfólio inovatívnych produktov, ktoré rozšíria inteligentné technológie z domácnosti až k jednotlivcovi a do exteriéru:
- Vrchol robotických vysávačov:
Predstavenie modelu X60 Max Ultra – extrémne tenkého vlajkového robota s výškou len 7,95 cm, ktorý vďaka posilnenému inteligentnému učeniu stanovuje nový globálny štandard v oblasti domáceho upratovania. Séria X60 bude oficiálne uvedená na európsky trh v prvom štvrťroku 2026.
- Nová generácia tyčových vysávačov:
Dreame pokračuje vo vývoji svojej úspešnej série V, vrátane modelov V30 a V20 Pro, ktoré sú vybavené robotickým ramenom umožňujúcim upratovanie od okraja po okraj bez jediného nevyčisteného milimetra. Model V30 navyše disponuje kefou OmniX 2.0, ktorá sa automaticky prispôsobuje rôznym typom podláh a zabezpečuje hĺbkové čistenie aj vysokých kobercov bez namotávania vlasov či vlákien.
- Prepracované inteligentné spotrebiče:
Medzi novinky patrí aj premiéra klimatizácie D-Wind Series s rohovou inštaláciou a úplne prvá chladnička s okamžitou výrobou perlivej vody, ktorá nanovo definuje inteligenciu kuchyne a obývacieho priestoru.
- Za hranice domácnosti:
Technologická expanzia značky zasahuje aj do exteriéru. Dreame predstaví robotické kosačky na trávu známe z veľtrhu IFA, vrátane vlajkovej série A3 AWD Pro, vybavenej pohonom všetkých kolies a schopnej zvládnuť náročný terén so sklonom až 38,7°.
Dreame však neprináša len nové produkty – zaznamenáva aj významné obchodné úspechy. Spoločnosť uvádza, že dosiahla pozíciu lídra v tržbách v segmente robotických vysávačov vo viacerých európskych krajinách, čím potvrdzuje svoje silné postavenie na trhu. Stredná a východná Európa zostáva pre Dreame kľúčovým strategickým regiónom, podporovaným vysokou mierou adopcie technológií a rastúcim záujmom o prémiové, dizajnovo orientované riešenia. Po CES plánuje spoločnosť sériu lokálnych uvedení produktov, rozšírenie maloobchodnej siete a edukačné aktivity na podporu zavádzania Dreame Home Ecosystem v celom regióne.
