Dreame otvára Pop-Up stánok na Nivách: Technológie, zábava aj šanca vyhrať smart vysávač

Značka Dreame prináša do bratislavských Nív spojenie inovácií a vianočnej atmosféry.
Interaktívny Pop-Up stánok Dreame láka na zábavné aktivity a ukážky inovatívnych produktov. Foto: Dreame
Od 7. do 22. decembra si môžu návštevníci v Pop-Up Store pozrieť a vyskúšať najnovšie smart technológie, zapojiť sa do zábavných aktivít a zasúťažiť si o špičkový robotický vysávač.

V Pop-Up stánku si budete môcť prezrieť a aj vyskúšať najnovšie produkty značky Dreame – od robotických a tyčových vysávačov až po multifunkčné fény. Okrem najnovších technológií sa môžete tešiť a na rôzne zábavné aktivity či zatočiť si kolesom šťastia a odniesť si domov zadarmo merch Dreame alebo získať zľavu na nákup produktov.

Objavte tyčové vysávače, ktoré patria medzi najobľúbenejšie produkty značky Dreame. Foto: Dreame

Návštevníci si môžu tiež pozrieť živú ukážku nového modelu Aqua10 Ultra Roller Complete – prvého robotického vysávača, ktorý namiesto klasických mopovacích podložiek využíva mopovací valec AquaRoll™.

Radi vám odpovieme na všetky otázky týkajúce sa našich produktov. Foto: Dreame

Dámy si môžu cez víkendy spríjemniť nákupy krátkou beauty zastávkou. V Pop-Up stánku ich čaká možnosť úplne zadarmo vyskúšať najnovšie produkty vlasovej starostlivosti značky Dreame. Profesionálna hairstylistka poradí, predvedie jednoduché techniky a ukáže, ako si s týmito produktmi vytvoriť krásny, dlhotrvajúci účes. Návšteva Pop-Up stánku tak príjemne obohatí celý nákupný deň – odídete odtiaľ so skvelým účesom a výbornou náladou.

Príďte si pozrieť a vyskúšať multifunkčné fény Dreame, s ktorými je úprava vlasov jednoduchá. Foto: Dreame

A aby toho nebolo málo – počas celého trvania akcie sa môžete zapojiť do súťaže o robotický vysávač Dreame X50 Ultra. Stačí sa odfotografovať v Pop-Up stánku, nahrať fotku do Instagram story a označiť v nej profil @dreame_slovensko, ktorý musíte sledovať – a ste automaticky v hre.

Možno sa práve na vás usmeje šťastie a vyhráte robotický vysávač Dreame X50 Ultra. Foto: Dreame

Pop-Up stánok Dreame bude otvorený od 7. decembra do 22. decembra (s výnimkou 13. decembra, kedy bude zatvorený). Zastavte sa, prezrite si a vyskúšajte najnovšie produkty Dreame, zapojte sa do súťaže alebo do ďalších zábavných aktivít a odneste si domov nezabudnuteľný zážitok. O aktuálnom programe a prípadných zmenách bude Dreame informovať na svojich sociálnych sieťach – Facebook a Instagram @dreame_slovensko.

Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme vám krásne a pohodové predvianočné chvíle!

