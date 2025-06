Draperovi praskli nervy. Odniesla si to LED obrazovka priamo na kurte

Britský tenista Jack Draper emočne neustál napätý záver semifinále na trávnatom turnaji v Queen’s Clube, kde podľahol Čechovi Jiřímu Lehečkovi po trojsetovom boji 4:6, 6:4, 5:7.

Odniesol si to LED panel

K rozhodujúcemu momentu došlo v závere tretieho setu, keď Lehečka prelomil Draperovo podanie a dostal sa do vedenia 6:5. Frustrovaný domáci hráč následne raketou silno udrel do LED reklamného panelu pri kurte, čím poškodil zobrazovanú reklamu hlavného sponzora turnaja. Informoval o tom britský denník The Guardian.

Trápila ho aj angína

„Nechcem sa takto správať. Ale som súťaživý typ a niekedy sa to jednoducho stane,“ priznal po zápase 22-ročný tenista, ktorého počas turnaja trápila angína. „Dnes mi bolo najhoršie, ale nikdy by mi nenapadlo odstúpiť. Som v semifinále doma, kvôli tomu by som pokojne hral aj so zlomenou nohou,“ uviedol Draper po stretnutí.

Napriek prehre má Draper istotu nasadenia ako štvrtý hráč na nadchádzajúcom grandslamovom turnaji vo Wimbledone, ktorý sa začína 30. júna. Lehečka si víťazstvom zabezpečil postup do finále a pokračuje vo výbornej forme pred vrcholom letnej sezóny.