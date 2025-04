Dráma na ragbyovom zápase vo Francúzsku. Parašutista dlho visel vo výške 15 metrov - VIDEO

Zápas medzi francúzskymi ragbyovými tímami Toulouse a Sale sa v pondelok večer nečakane oneskoril. Parašutista, ktorý mal pristať na hracej plochu ako súčasť zábavného programu, uviazol na streche štadióna.

Jeden z troch parašutistov, ktorí mali pristáť počas zápasu, skončil vo vzduchu, zamotaný v lanách a visel vo výške približne 15 metrov nad zemou.

Loudest cheer of the weekend as the fire service arrive to get him down after almost half an hour. One of the nuttiest things to ever happen at a rugby match. https://t.co/JNKbi704bV pic.twitter.com/xisPbC46Q3

Na štadióne zavládlo napätie. Približne 33-tisíc divákov s obavami sledovalo, ako sa záchranná akcia začína. Parašutista, neskôr identifikovaný ako Yannick Trouille, visel na streche, zatiaľ čo hasiči a ďalší záchranári pripravovali záchranné opatrenia.

Ragbisti domáceho tímu dokonca pripravili vypchávky na prípadný pád. Organizátori vyniesli nafukovacie detské ihrisko na zmiernenie následkov prípadného pádu.

Po viac ako polhodinovom čakaní sa podarilo parašutistu vyslobodiť. Postarali sa o to hasiči a ich dlhý rebrík.

Yannick Trouille, bývalý vojak, bol po záchrannej akcii očividne otrasený, no našťastie nezranený. Na pevnej zemi poďakoval záchranným tímom a fanúšikom, ktorí ho podporovali.

Po jeho záchrane začali fanúšikovia na tribúnach zborov spievať francúzsku hymnu Marseillaise.

After the delayed start, EPCR Chairman Dominic McKay said: “Following the incident at le Stadium de Toulouse, we would like to extend our sincere thanks to all involved at the stadium, both clubs and the emergency services for safely returning the parachutist to the ground.“ pic.twitter.com/S8E0z3AR3I

