Dôverčivá dôchodkyňa z Martina naletela legende a pre podvodníka v banke vybrala stovky eur

Polícia objasnila podvod, ktorého obeťou sa stala seniorka z Martina. V nedeľu 16. februára ju oslovil neznámy muž s legendou, podľa ktorej majú jej manželovi vrátiť peniaze a on všetko vybaví.

„Dôverčivá seniorka si vpustila muža do bytu, kde s ním vypísala ‚potrebné‘ papiere. Žena uverila slovám neznámeho muža, že mu musí najprv dať hotovosť vo výške 2 200 eur a až potom jej môžu vrátiť financie po manželovi. Nastúpila s neznámym mužom do privolaného vozidla taxislužby a odišla s ním do banky v meste Žilina, kde vybrala finančné prostriedky a odovzdala mu ich,“ informovala o prípade Zuzana Šefčíková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

Potom si poškodená žena uvedomila svoju chybu a podala na neznámeho páchateľa trestné oznámenie. Príslušníci odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine začali na prípade ihneď pracovať. Dôsledným zabezpečením dôkazného materiálu, vyhodnotením zabezpečených kamerových záznamov a následnou operatívno – pátracou činnosťou zistili totožnosť neznámeho muža, ktorého obmedzili na osobnej slobode.

Okresný vyšetrovateľ vzniesol 56 – ročnému mužovi zo Senca obvinenie za zločin podvodu a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.