Double Impact: Nový pohľad na budúcnosť marketingu

Spotrebitelia prepínajú medzi kanálmi, dáta diktujú tempo a nové technológie otvárajú možnosti, ktoré sme si ešte pred pár rokmi nevedeli predstaviť. V takomto svete už nestačí voliť medzi protikladmi. Skutočný dopad – Double IMPACT – vzniká až vtedy, keď sa naučíme tieto protiklady spájať a pretaviť ich do rastu značiek aj biznisu. Presne na tejto myšlienke stojí program hlavného JOJ Play Stage konferencie Marketing RULEZZ 2025, o ktorom hovorí programový líder Peter Šebo, už 15 rokov stojaci za touto najväčšou marketingovou konferenciou na Slovensku.
Ako programový líder Marketing RULEZZ 2025 som chcel, aby hlavný stage nebol len sledom prednášok, ale miestom, kde sa stretnú protiklady. Preto sme program postavili na téme Double IMPACT – spojení dát a emócií, brandu a performance, globálneho a lokálneho. Verím, že práve v tejto napätosti vzniká energia, ktorá mení marketing aj biznis. A tento rok som úprimne presvedčený, že sme pripravili pre našu marketingovú a reklamnú brandžu program, ktorý zmení pohľad nás všetkých na to, čo marketing dokáže.
Od dôkazov k praktickým nástrojom
Keď sme hľadali ideálneho headlinera, vedeli sme, že potrebujem niekoho, kto dokáže preraziť cez marketingové mýty priamo k jadru veci. Profesorka Rachel Kennedy z Ehrenberg-Bass Institute a pravá ruka Byrona Sharpa je presne tým človekom. Jej keynote „Be Evidence-based for Profitable Brand Growth“ nie je len ďalšou prednáškou. Bude to veľmi precízny návod, ako sa prestať hádať a začať so svojím biznisom rásť. Rachel nám ukáže, prečo lojalita verzus penetrácia nie je dilema, ale synergická rovnica.
Za Racheliným vystúpením príde panel, ktorý spája akademika (Rachel Kennedy, EBI), globálnu značku (Stefan Sarvas, MARS), európsku prax (Steffen Saemann, Tchibo) aj domácu agentúru. A nie je to náhoda. Chceme ukázať, že vedecké zákonitosti nie sú len teóriou pre univerzity, ale praktické nástroje pre každodenné kampane – malých aj veľkých značiek.
V bloku Tools of Impact prinášame dôkaz, že najsilnejšie kampane vznikajú tam, kde sa technológia stretáva s emóciami. Hana Kloučková z pražskej agentúry CONFESS inovation nám predvedie, ako sa dáta menia na príbehy, ktoré predávajú. A keď uvidíte jej case studies o tom, ako podvedomie zákazníka rozhoduje o úspechu, pochopíte, prečo kreativita bez dát je len pekný obrázok. A ani sa nepýtajte, o akú značku pôjde – myslím, že sa to bude všetkým páčiť.
Harry Kent z GOAT Agency z WPP Group nám rozlúskne budúcnosť influencer marketingu. A keď prezradí, že v roku 2025 pôjde viac peňazí do obsahu od tvorcov než do profesionálnej produkcie, pochopíte, prečo sme ho pozvali práve teraz.
Reálne príbehy a pohľad do budúcnosti
Popoludňajší program sme postavili na príbehoch značiek, ktoré dokázali spojiť protiklady. Peter Marton z Kantar-u prinesie exkluzívne výsledky BrandZ na Slovensku. Slávka Jančíková z Foot Lockeru ukáže, ako DJ-ovať pre Miláno aj Marseille s jedným playlistom. A nebude to o kompromisoch, ale o inteligentnom globálnom prístupe.
Záver sme nechali pre tých, ktorí už teraz kreslia marketing roku 2026. Tomáš Török z BizBuilders „loveproductom“ namiesto „lovebrandu“, freestyle marketingový expert Fabio Tambosi z Fandomu so značkami poháňanými fanúšikmi či hľadačka nových insightov Livia Fioretti z TrendWatching s trendmi, ktoré sa ešte len formujú. A ďalšie prijemné a inšpiratívne prekvapenia ešte stále chystáme.
Marketing RULEZZ 2025 nie je ďalšia konferencia s pekným programom. Je to laboratórium kontrastov, kde dáta stretávajú emócie, globálne sa spája s lokálnym a tradícia s inováciou. Tam, kde iní hľadajú kompromisy, my ukazujeme, že pravý dopad vzniká spojením protikladov. Tento rok som úprimne presvedčený, že sme pripravili pre našu marketingovú a reklamnú brandžu program, ktorý zmení pohľad nás všetkých na to, čo marketing dokáže.
1000+ Offline+online účastníkov, 50+ spíkrov, 40+ partnerov, 4 sály, 1 afterparty: Najväčšia marketingová konferencia na Slovensku Marketing RULEZZ už 20. novembra 2025, Stará tržnica v Bratislave. Lístky a info: www.marketingrulezz.sk
Plus top networking a večer vyhlásenie Digitálnej agentúry roka 2025 s nezabudnuteľnou afterparty. Vidíme sa tam spolu s celou slovenskou marketingovou komunitou. Opäť tam budú všetci!
