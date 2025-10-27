Dostane Ruffalo Hemswortha na Ceste zločinu?

Sľubuje drzo geniálne lúpeže a tony adrenalínu v rýchlom tempe, keď sa začína uťahovať slučka okolo nepolapiteľného zlodeja šperkov v podaní Chrisa Hemswortha.
Pozrite si ukážku:
Populárny Chris Hemsworth (Furiosa, Thor) hrá majstra dokonalých lúpeží Davisa, ktorý si brúsi zuby na kšeft života. Do hry totiž vstupuje aj poisťovacia maklérka s elitnou klientelou Sharon v podaní oscarovej Halle Berry (John Wick 3, bondovka Dnes nezomieraj). Davisovi však začne dýchať na chrbát neúprosný detektív Lou Lubesnick v podaní oscarového nominanta Marka Ruffala (Avengers, Spotlight, Chudiatko). Keď sa začne stierať hranica medzi lovcom a korisťou, hrozí pri každom ďalšom kroku osudové zlyhanie.
V áčkovom obsadení Cesty zločinu sa môžeme tešiť aj na ďalších oscarových nominantov: Barry Keoghan (Saltburn, Duchovia Inisherinu), Jennifer Jason Leigh (Osem hrozných), Nick Nolte (Utrpenie, Pán prílivu, Bojovník: Brat proti bratovi).
Diaľnica 101 na západnom pobreží USA sa stáva rýchlokurzom geniality pre dokonalý zločin: drzo inteligentný plán, vysoké tempo, priestor na chyby žiadny a riziko? Najvyššie. Ak milujete Dannyho jedenástku, Počiatok či Podfukárov, režisér Bart Leyton v tomto heiste pridáva plyn a servíruje ešte viac prvotriedneho adrenalínu. Cesta zločinu v kinách už vo februári 2026.
Synopsa: Chris Hemsworth sa v novom akčnom thrilleri predstaví ako Davis, nepolapiteľný zlodej šperkov stojaci pred najväčšou lúpežou svojho života. Do jeho života sa totiž nečakane pripletie poisťovacia maklérka Sharon (Halle Berry), ktorej klienti patria medzi najbohatšiu elitu spoločnosti, čo Davis prirodzene musí využiť. Kým sa však pripravuje na dokonalú akciu, netuší, že po jeho stopách ide neúprosný detektív (Mark Ruffalo), odhodlaný legendárneho zlodeja chytiť za každú cenu. Hranica medzi lovcom a korisťou sa postupne stiera a Davis si začína uvedomovať, že tento kšeft môže byť jeho posledným…
