Dopravnú nehodu v Detve neprežil 80-ročný chodec, zraneniam na mieste podľahol

Vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol, aj orientačnému testu na drogy, pričom výsledok bol v oboch prípadoch negatívny.
Dopravná nehoda, Detva
Tragická dopravná nehoda v Detve. Foto: www.facebook.com
Sobotňajšiu dopravnú nehodu v Detve neprežil 80-ročný chodec. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, tragická dopravná nehoda sa stala v sobotu 27. decembra vo večerných hodinách, na ulici M. R. Štefánika v Detve.

„Podľa doposiaľ zistených informácií mal 28-ročný vodič zraziť na osvetlenom priechode 80-ročného chodca. Chodec napriek snahe záchranárov, žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahol,“ uviedla polícia.

Doplnila, že vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol, aj orientačnému testu na drogy. Výsledok bol v oboch prípadoch negatívny.

„Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru dopravy,“ dodala polícia s tým, že presná príčina nehody a bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

