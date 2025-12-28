Dopravnú nehodu v Detve neprežil 80-ročný chodec, zraneniam na mieste podľahol

Sobotňajšiu dopravnú nehodu v Detve neprežil 80-ročný chodec. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, tragická dopravná nehoda sa stala v sobotu 27. decembra vo večerných hodinách, na ulici M. R. Štefánika v Detve.
„Podľa doposiaľ zistených informácií mal 28-ročný vodič zraziť na osvetlenom priechode 80-ročného chodca. Chodec napriek snahe záchranárov, žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahol,“ uviedla polícia.
Doplnila, že vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol, aj orientačnému testu na drogy. Výsledok bol v oboch prípadoch negatívny.
„Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru dopravy,“ dodala polícia s tým, že presná príčina nehody a bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.