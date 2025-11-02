Policajný pes Max pomohol so zadržaním trojice zlodejov, a to iba párkrát zaštekal – FOTO

K zadržaniu troch mužov, ktorí sa v noci pokúšali kradnúť v areáli bývalého závodu Petrochema Dubová (okres Brezno), výrazne prispel policajný pes Max zo služobnej kynológie v Brezne. Trojicu vo veku 24, 26 a 28 rokov odhalila policajná hliadka z Podbrezovej v spolupráci s breznianskym psovodom krátko pred polnocou.
Policajti si pri objekte všimli pohyb svetiel vo vnútri haly a po preskočení oplotenia vyzvali podozrivých, aby vyšli von. Keď výzvy zostali bez odozvy, do akcie nastúpil policajný pes Max. „Max si svoju robotu urobil fantasticky, párkrát zaštekal a už sa z tmy ozýval krik a ponuky na mierové rokovanie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.
Zakrátko z objektu vyšla trojica mužov, ktorých policajti zadržali. V prípade začala polícia trestné stíhanie pre prečin krádeže.