Doprajte si luxusné Vianoce s Tesco Finest! V limitovanej ponuke Tesca je viac ako 60 sviatočných noviniek

Tesco na sviatočný stôl prináša limitovanú ponuku svojej najluxusnejšej privátnej značky potravín Tesco Finest. K štandardnej ponuke 206 produktov prémiových potravín pribudne až 66 vianočných noviniek Tesco Finest – od vybraných vín, delikátnych syrov a údenín až po sladké špeciality a gurmánske snacky. Tesco Finest bude aj tieto Vianoce synonymom kvality, elegancie a chuťového zážitku.
„Na Vianoce si všetci radi doprajeme o trochu viac – viac chutí, radosti a výnimočných momentov. Preto sme pre našich zákazníkov pripravili limitovanú vianočnú edíciu Tesco Finest, ktorá prináša špeciálne prémiové produkty z prvotriednych surovín. Veríme, že našim zákazníkom pomôžeme ponukou Tesco Finest premeniť spoločné stolovanie na nezabudnuteľný zážitok, ktorý zblíži rodinu a spríjemní sviatočné dni,“ hovorí Erik Šiatkovský, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.
Bublinky, ktoré vytvoria sviatočnú atmosféru
Žiadna oslava sa nezaobíde bez pohára šumivého vína. Tesco Finest Prosecco DOC Brut je ideálnou voľbou na slávnostný prípitok. Jemné perlenie, svieže ovocné tóny jabĺk a hrušiek a elegantný charakter robia z tohto prosecca perfektný doplnok k dezertom, brunchu aj k silvestrovskému večeru. Pre skutočných znalcov je pripravené Tesco Finest Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G., ktoré pochádza z prestížnej oblasti Valdobbiadene.
Tipy na gurmánske darčeky
Rad Tesco Finest ponúka nielen produkty na sviatočný stôl, ale aj elegantné darčekové balenia. Medzi tohtoročnými novinkami zákazníci nájdu napríklad sušienky s belgickou čokoládou, ovocím a orechmi v darčekových boxoch. Pod stromčekom potešia aj Tesco Finest pražené kávy z Kolumbie či Brazílie, ktoré spájajú pôžitok so sviatočným luxusom, alebo maslové sušienky inšpirované britskými dezertmi v elegantných dózach.
Chuťová oslava
Tesco Finest prináša kompletné riešenie pre slávnostné menu – napríklad prémiové syry, antipasty, parmskú šunku, údeného lososa či hovädzie sous-vide rebrá a steaky. Na sviatočný stôl aj neformálny večierok sú skvelé maslové sušienky z chrumkavého cesta s polotučnými tvrdými syrmi gouda a eidam – ideálne k bielemu vínu.
Nádych luxusu vášmu silvestrovskému stolu dodajú Tesco Finest čierne kalamata olivy s kôstkou – ručne zbierané, s výraznou ovocnou chuťou, ktorá skvele doplní syry a víno. A štýlové pohostenie výborne doplní aj kombinácia mandlí, kešu orechov a makadamových orechov s údeným nádychom. Ochutnajte luxus v každom kúsku!
Výnimočná kvalita a chute z celého sveta
Prémiová privátna značka Tesco Finest ponúka zákazníkom na tohtoročné sviatky výber z celkovo 272 luxusných potravín – 206 produktov v štandardnej ponuke a 66 sviatočných noviniek v limitovanej edícii. Ponuku tvoria sofistikované chute z celého sveta, z ktorých si vyberie skutočne každý.
Každý produkt Tesco Finest je starostlivo vybraný na základe interných smerníc, aby zákazníkovi priniesol výrazne lepší chuťový zážitok. Výber sa formuje podľa spätnej väzby od zákazníkov tak, aby produkty odrážali ich priania a potreby. Hoci väčšina produktov pochádza z Britských ostrovov, v ponuke majú svoje miesto aj slovenské vína a ďalšie lokálne výrobky, ktoré prechádzajú prísnou kontrolou kvality.
