Donovaly za pár drobných, hazard a peniaze z každej strany. Zoroslav Kollár zverejnil ďalšie video o Borisovi Kollárovi a Sme rodina

Hnutie Sme rodina sa po nástupe do vlády v roku 2020 mali sypať peniaze z každej strany. Vo svojom najnovšom videu to konštatuje podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár.

Spomína sa aj kajúcnik Makó

Podľa neho mali najvyšší predstavitelia strany Sme rodina Boris Kollár či Peter Pčolinský „zarábať“ aj vďaka úradu na kontrolu hazardných hier.

„Pán Peter Pčolinský má hazard rád. A keďže je na hazard odborník, tak sa mu intenzívne venoval a nielen ako hráč. A nielen pán Pčolinský,“ povedal vo videu Zoroslav Kollár. V úrade na kontrolu hazardných hier mal podľa Zoroslava Kolára svojich ľudí známy kajúcnik Ľudovít Makó. Tí mali strážiť jeho investície v hazarde.

Po voľbách v roku 2020 sa na úrade mali podľa Zoroslava Kollára objaviť ďalšie zaujímavé mená prepojené s najvyššími predstaviteľmi strany Sme rodina, ako bol napríklad bývalý šéf SIS Michal Aláč, ktorý bol členom rady tohto úradu.

Donovaly za pár drobných

Práve od neho má viesť podľa Zoroslava Kollára priama linka k bratom Pčolinským a k Borisovi Kollárovi.

„Táto partička na úrade vyvádzala všelijaké veci. Nemá význam spomínať nejaké drobné obstarávania IT, áut, či nábytku. Podľa informácií, ktoré som dostal, sa zaoberali aj inou činnosťou. Mali moc ako britský parlament. Podstata spočívala údajne v krytí a zároveň vo vypaľovaní prevádzkovateľov hazardných hier. Výpalné bolo údajne podľa veľkosti herne od troch do päťtisíc eur. Na oplátku im úrad zabezpečil informovanie o realizácii kontrol, alebo v prípade problémov kamufloval softvérovú chybu, aby sa do herní mohli dostať aj osoby so zákazom,“ uviedol Zoroslav Kollár.

Zoroslav Kollár vyzval Borisa Kollára, aby verejnosti vysvetlil, ako sa dostal k majetku lyžiarskeho strediska na Donovaloch. „Ty, Boris, si získal lyžiarske strediská za pár drobných. Donovaly si získal veľmi lacno na dražbe vďaka podvodným manipuláciám na dražbách v rámci takzvanej malej privatizácie, ktoré si robil spolu s tvojím kamarátom Žaluďom,“ konštatoval vo videu Zoroslav Kollár.

Agentúra SITA požiada o reakciu Úrad pre reguláciu hazardných hier, ako aj najvyšších predstaviteľov strany Sme Rodina.