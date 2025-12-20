Domácim Maročanom odľahlo. Hakimi je pripravený hrať na Africkom pohári národov

Pravý obranca francúzskeho Paríža Saint-Germain možno nenastúpi v nedeľu proti Komorám, definitíva padne až tesne ped zápasom.
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi (PSG) strieľa v 12. minúte gól na 1:0 v zápase proti Interu Miláno vo finále Ligy majstrov 2024/2025. Mníchov (Allianz Arena), 31. máj 2025. Foto: SITA/AP
Kapitán marockej futbalovej reprezentácie Achraf Hakimi je pripravený na Africký pohár národov, ktorý sa začne v nedeľu v Rabate. Štart hviezdy v úvodnom súboji turnaja proti Komorským ostrovom je však stále neistý.

Tréner Walid Regragui uviedol, že rozhodnutie o nasadení Hakimiho padne až tesne pred zápasom. „Zajtra urobím rozhodnutie, ale Hakimi odviedol viac než svoju prácu. Jeho zranenie nebolo jednoduché. Je schopný nastúpiť, ale možno nezačne,“ povedal Regragui na tlačovej konferencii pred štartom podujatia.

Pravý obranca francúzskeho Paríža Saint-Germain a najlepší africký futbalista roka nehral od 4. novembra, keď si v zápase Ligy majstrov proti nemeckému Bayernu Mníchov poranil členok. Z duelu odstupoval so slzami v očiach a neskôr mu diagnostikovali vážne podvrtnutie členka.

„Cítim sa dobre a dodržiavam program, ktorý mi dali lekári a tréner,“ povedal 27-ročný futbalista, ktorý skončil šiesty v ankete o Zlatú lopta.

Kormidelník Regragui ocenil obetu, ktorú Hakimi priniesol počas ostatných štyroch či piatich týždňov. Vyzdvihol jeho príklad pre ostatných hráčov a realizačný tím. „Protokol po zranení bol veľmi pozitívny, ale teraz musíme zvládnuť celú súťaž,“ doplnil.

Maroko nastúpi v základnej A-skupine aj proti výberom Mali a Zambie, pričom bude bojovať o premiérový triumf na tomto podujatí od roku 1976. Turnaj potrvá do 18. januára 2026, finále sa uskutoční tiež v Rabate.

