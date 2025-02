Vysoká prehra futsalistov SR v Poľsku. Doša: Je to jedna hanba - FOTO, VIDEO

Slovenská futsalová reprezentácia nemá za sebou vydarený zápas v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Lotyšsku a Litve. Zverenci trénera Mariána Berkyho podľahli v Poľsku domácemu výberu vysoko 1:6.

Slováci prehrali už po prvom polčase 0:3 a v po zmene strán dostali ďalšie tri góly. Jediný gól slovenského družstva strelil Patrik Zaťovič.

„Môžeme byť radi, že sme nedostali ešte viac. To, čo sme predviedli, to je jedna hanba, bohužiaľ. Momentálne toto je asi obraz toho, ako sa prezentujeme. Teraz do toho ideme s tým, že musíme vyhrať nasledujúce tri zápasy a uvidíme, čo sa bude diať u nás doma s Poľskom. Teraz je však pre nás dôležité vyhrať nasledujúce tri zápasy,“ zhodnotil po súboji Martin Doša vo videu, ktoré zverejnil FutsalSlovakia na svojich sociálnych sieťach.

Skúsený Tomáš Drahovský tiež uviedol, že tím SR už nemá všetko vo svojich rukách.

„Poliaci jasne zvíťazili a majú to otvorené tak, aby postúpili. Sú ešte štyri zápasy a uvidíme, ako to bude prebiehať. Musíme sa pozerať prioritne na nás, aby sme tie zápasy zvládli a okrem tohto duelu mali plný počet bodov. Myslím si, že v prvom polčase sme mali veľké problémy s ich fyzickou hrou. Nestíhali sme im. Ani si nemyslím, že mali toľko šancí, ale premenili ich. Niektoré ich góly aj trochu šťastnejšie, ale my sme v prvom polčase nemali nič. V druhom polčase sme začali a keď sme mali nejaký tlak, tak nám oni dali gól. Tento zápas sa veľmi ťažko hodnotí. Asi len zabudnúť na neho a pozerať sa na to, čo nás ešte čaká,“ uviedol futsalista španielskeho Interu Movistar.

Hlavný kouč Berky tiež nebol po súboji spokojný.

„Do Poľska sme šli s cieľom neprehrať, ale napokon je z toho krutý výsledok. Poliaci zaslúžene zvíťazili. Boli dôraznejší, behaví a šli si za tým cieľom. Vo všetkom nás predčili,“ poznamenal.

Slováci majú pred sebou dva marcové zápasy proti Turkom.

„Do Turecka pôjdeme s cieľom vyhrať, musíme sa dobre mentálne nastaviť a dvoma víťazstvami ešte nejako riešiť záverečný boj, aj keď to bude náročné, ale vždy veríme. Verím, že to nejakým spôsobom zvládneme. Dôležité je teraz pobiť sa o druhé miesto,“ dodal Berky.