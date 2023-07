Dokonalé prepojenie? Smart systém si zamilujete na prvú jazdu!

Mobil na riadidlá a ideme. Popri elektromotore, akumulátore a riadiacej jednotky sa smart telefón môže stať súčasťou systému od Bosch eBike Systems. Aj vďaka nemu elektrobicykel o váhe 25 kg jazdí úplne ľahko.

Ešte donedávna sme si mohli pripevniť mobil na riadidlá bicykla, kde nám slúžil napríklad ako navigácia. Dnes sme svedkami omnoho tesnejšieho prepojenia. V prípade nového riešenia od Bosch eBike Systems si užívateľ môže vybrať, či bude na svojom elektrobicykli využívať displej zo sady alebo ho vymení za svoj smart telefón. Po nainštalovaní aplikácie eBike Flow sa cez telefón dajú ovládať všetky funkcie systému elektrobicykla, ktorý prepája motor, akumulátor a riadiacu jednotku. Okrem navigácie, údajov o jazde, dojazde, stavu batérie alebo športových výkonov na mobile vidí aj to, koľko ušetrí splodín CO2 tým, že si pre cestu miesto automobilu vybral elektrobicykel.

Už aj my napredujeme!

Trend využívať bicykel ako každodenný dopravný prostriedok už dorazil aj do Európy. V Nemecku, Dánsku, Holandsko či vo Francúzsku sa na bicykli jazdí do práce a napríklad vo Švédsku sa nákladné elektorbicykle využívajú aj na sťahovanie nábytku v mestách s úzkymi uličkami, kam sa nedostanú autá. Elektrobicykle dochádzanie zásadne uľahčujú, pretože sú rýchle, dostanú sa všade rovnako ako bežné bicykle. Človeka príjemne prevetrajú, ale nevyžadujú od neho taký výkon ako bežné bicykle bez asistencie elektromotoru.

Dokonalé prepojenie

Niekomu môže vyhovovať variant s originálnym displejom, ktorý je sympaticky malý, ale ani veľký displej nie je problém. Skôr ako si teda na riadidlá nahodíme mobil, stiahneme si do neho aplikáciu eBike Flow, vďaka ktorej bude mobil s bicyklom komunikovať. O kapacitu baterky sa netreba báť, pretože pokiaľ je bicykel v prevádzke, mobil sa nabíja indukčne zo systémovej batérie. Bicykel samozrejme funguje aj bez akéhokoľvek displeja, kedy človek síce nevidí údaje o rýchlosti, stave baterky ani navigáciu, ale mieru asistencie môže prepínať ovládačom na ľavom riadidle. Zvyknúť sa na to je otázka niekoľkých minút jazdy.

Tak hurá do sedla! Mimochodom jeho výška sa dá upraviť vďaka teleskopickej sedlovke s ovládaním na riadidlách. Aj napriek úctyhodnej hmotnosti 25 kg sa bicykel dáva ľahko do pohybu už so strednou mierou asistencie. V aplikácii sa dá nastaviť, či má elektromotor tlačiť do pedálov už od prvého šliapnutia alebo sa pridávať postupne. Agilnejšia asistencia sa hodí pri väčšom zaťažení, a najmä potom u naložených cargo bicykloch.

Bezpečnosť na prvom mieste

Pri dosiahnutí rýchlosti 25 km/h sa motorová asistencia vypne, čo je dané zabudovaným obmedzovačom. Motorová podpora je návyková a na rovných úsekoch by ste mohli pociťovať potrebu ešte viac pridať. Ambasádor Bosch eBike Systems Richard Gasperotti vysvetľuje, že obmedzenie je kvôli bezpečnosti. Niektorí predajcovia na Slovensko a v Česku síce k elektromotorom ponúkajú tuning a čipovacie sady, ktoré obmedzovač odblokujú, ale v zahraničí je táto prax protizákonná. Napríklad vo Francúzsku hrozí pri jej odhalení pokuta až 30 000 eur, rok vo väzení a strata vodičského preukazu. Konštrukcia bicyklov, bŕzd ani ochranných prostriedkov nie je na neprimerane vysoké rýchlosti stavaná a môže dôjsť k ohrozeniu užívateľa, a aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

S elektrobicyklom vybaveným Bosch eBike Systémom je super zábava a predstava, že na ňom jazdíte denne do práce či školy sa môže stať skutočnosťou. Je to plnohodnotný dopravný prostriedok pre všetkých ľudí, ktorí chcú jazdiť zdravo, bez emisií a naviac s digitálnym pripojením

