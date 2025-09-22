Dokedy? Tragédia v Zlatých Moravciach odhaľuje systémové zlyhanie - KOMENTÁR

Zlaté Moravce, 13. september 2025. 39-ročný Martin chránil svoju priateľku pred urážkami skupiny rómskych tínedžerov. Výsledok? Brutálny útok, štyri dni v nemocnici a napokon smrť. Táto tragédia nie je len osobným nešťastím, ale zrkadlom hlbokého zlyhania systému. A ja sa pýtam: Dokedy ešte musíme čakať, kým sa prestaneme tváriť, že problémy vyrieši čas alebo pár eurofondov?
Už pred letom varovala miestna poslankyňa, že situácia v meste je vážna – agresivita mládeže narastá, komunity sa oddeľujú, bezpečnosť klesá. Čo urobil primátor? Zavolal splnomocnenca pre rómske komunity. Polícia? Tá konala pomaly, ak vôbec. Po tragédii síce primátor s náčelníkom polície priznali, že „rómska mládež je čoraz agresívnejšia“, no kde boli tieto slová predtým? Prevencia zlyhala, a Martin zaplatil najvyššiu cenu.
Splnomocnenec, ktorý mal byť riešením, je skôr symbolom problému. Miliardy z eurofondov od roku 2004 sa míňajú na nezmysly – „mediálne domy“ v regiónoch bez marginalizovaných komunít, sadenie stromčekov či štúdie, ktoré nikto nečíta.
Audity Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) to potvrdzujú: peniaze tečú tam, kde nie sú potrebné, zatiaľ čo v mestách ako Zlaté Moravce sa nič nedeje. Výsledok? Getá rastú, napätie sa stupňuje, komunity sa odcudzujú. Formálne projekty bez udržateľnosti, len aby sa odškrtli eurofondy.
Martinova smrť nie je len o jednom útoku. Je o systéme, ktorý ignoruje varovania, odkladá problémy a zakrýva ich prázdnymi gestami. Majorita obviňuje ‚Rómov‘, menšina sa bráni, a nikto nerieši príčiny – chudobu, nevzdelanosť, segregáciu. Potrebujeme reálne kroky: cielené investície do problémových lokalít, spoluprácu polície s komunitami, vzdelávanie mládeže, ktoré nie je len na papieri. A áno, podmienenosť eurofondov výsledkami – ak starosta zlyháva, nech príde o peniaze.
Dokedy ešte? Martinova smrť musí byť posledným varovaním. Ak nezačneme konať – nie slovami, ale činmi –, Zlaté Moravce budú len ďalším menom v zozname zlyhaní. Je čas priznať pravdu a zmeniť systém, kým nie je neskoro.