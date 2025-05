Dodávky rakiet Taurus Ukrajine sú podľa Friedricha Merza možné

Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že dodávky rakiet Taurus Ukrajine sú možné. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje z vyjadrení kancelára pre televíznu stanicu ZDF.

Na otázku o dodávkach rakiet Taurus Ukrajine Merz odpovedal: „Samozrejme, je to v rámci možností.“ Dodal však, že by si to vyžadovalo niekoľkomesačný výcvik ukrajinských vojakov. Poznamenal preto, že transfer systému o šesť mesiacov alebo rok by dnes Ukrajine neprospel, takže sa zlepšuje aj terajšia vojenská podpora Kyjeva.

Pokiaľ ide o ďalšie sankcie voči Rusku, nemecký kancelár povedal: „Všetko, čo sa dá urobiť na bezpečnom právnom základe, je možné.“