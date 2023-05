Dodajú Spojené štáty stíhačky F-16 na Ukrajinu? Otázka by mohla byť súčasťou samitu G7

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena naznačila európskym spojencom, že im umožní dodať stíhačky F-16 na Ukrajinu. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s diskusiami.

Stíhačky F-16

Niekoľko európskych krajín má zásoby lietadiel F-16 vyrobených v USA, vrátane Spojeného kráľovstva a Holandska, ktoré naznačili ochotu dodať ich Ukrajine. Spojené štáty by však museli schváliť tento prevod z dôvodu citlivej americkej technológie týchto strojov.

Predstavitelia administratívy si momentálne nie sú vedomí žiadnych formálnych požiadaviek spojencov na vývoz F-16 a predstavitelia ministerstva zahraničia, ktorí by za normálnych okolností mali za úlohu schváliť takéto dodávky tretích strán, nedostali žiadne inštrukcie.

Program samitu G7

Koordinátor strategickej komunikácie Rady pre národnú bezpečnosť Bieleho domu John Kirby odmietol konkrétne komentovať možnosť, že by USA vyslali na Ukrajinu stíhačky F-16, ale vo všeobecnosti uviedol, že USA hľadia dopredu na „budúce schopnosti“ a potreby. Poznamenal, že táto otázka by mohla byť témou samitu G7 v japonskej Hirošime, aj keď nie je zaradená do programu.