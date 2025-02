Dôchodkové fondy v 2. pilieri v 2024: Ktoré zarobili najviac?

Indexové fondy v druhom pilieri dosiahli v roku 2024 rekordné výnosy. BANKY.sk sa pozreli na to, ako sa darilo jednotlivým správcovským spoločnostiam naberať nových klientov i zhodnocovať úspory a koľko peňazí pritieklo do 2. piliera.

Dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS) dokázali svojim klientom zarobiť slušné výnosy. Nadpriemerne sa darilo indexovým fondom, ktoré vo väčšine priniesli sporiteľom zhodnotenie nad 20% ročne.

BANKY.sk sa pozreli na to, koľko si sporitelia v minulom roku poslali na svoje účty v 2. pilieri, koľko na nich zarobili a aké sú trendy v investovaní dôchodkových fondoch. Podľa údajov Sociálnej poisťovne si v 2. pilieri sporí už takmer dva milióny Slovákov.

Príspevky sa zvyšovali v stovkách miliónov

Všetky oslovené DSS potvrdili nárasty financií vo svojich fondoch o stovky miliónov eur. Napríklad v najväčšej spoločnosti NN DSS sa zvýšili príspevky až o 281 miliónov eur. Ku koncu vlaňajška spravovala už 4,1 miliardy eur úspor sporiteľov.

Cez štvrť miliardy v nových príspevkoch si vlani pripísala aj Uniqa DSS. Naopak najmenej peňazí pritieklo do DSS Kooperativa a to 58 miliónov eur.

Súčasná vláda znížila v rámci konsolidačných úspor príspevok do 2. piliera zo sociálnych odvodov na rok 2024 z 5,5 na 4%. To spôsobilo, že sporitelia si na svoje účty poslali menej nových príspevkov ako by mohli. „Ak by k poklesu sadzby nedošlo, v roku 2024 by sporitelia poslali o približne 80 miliónov eur viac,” dodáva predseda predstavenstva Allianz DSS Miroslav Kotov.

Peniaze, ktoré zostali v Sociálnej poisťovni, boli použité na výplatu dôchodkov súčasných dôchodcov.

Toto zníženie sadzby príspevkov má negatívne dopady nielen na rok 2024, ale aj na dlhodobom horizonte. „Ak vezmeme 30-ročného sporiteľa s priemerným príjmom, jeho nasporená suma pri odchode do dôchodku bude v priemere o viac ako 100-tisíc eur nižšia, než by bola pri pôvodnej výške príspevku,” vysvetľuje ako sa na prvý pohľad malá zmena premietne do budúcich penzií Ján Kútik, portfólio manažér VÚB Generali DSS.

Darilo sa najmä indexovým fondom

Úspory sporiteľov sa zhodnocovali takmer vo všetkých dôchodkových fondoch, ale najúspešnejšie boli indexové fondy. Tie sledujú akciové indexy na burze a podľa toho investujú. Vo všetkých piatich DSSkách zarobili klientom ročne viac ako 20%.

Napríklad Progres indexový negarantovaný fond v Allianz DSS zarobil za rok 24,58%. NN Index Global dosiahol výkonnosť až 25,18 %. V Uniqa DSS indexový fond priniesol zhodnotenie 24,8% za rok.

V Kooperativa DSS slušne zhodnotil majetok sporiteľov o 20,7 % ESG indexový dôchodkový fond. „Oblasti, do ktorých investuje, sú globálne megatrendy ako umelá inteligencia, Big Data, kybernetická bezpečnosť, zelené energie, klimatické technológie a cirkulárna ekonomika,” vysvetľuje Matej Varga, generálny riaditeľ Kooperativa DSS.

Sporitelia presúvajú peniaze do rizikovejších fondov

Kým v minulosti väčšina Slovákov bola dotlačená do garantovaných dlhopisových fondov, kde síce mali istotu, ale aj nízke výnosy, v posledných rokoch sa pomer, aj vďaka zmene zákona, mení. Zákonný presun úspor pasívnych sporiteľov, ktorý začal v roku 2023, výrazne zmenil štruktúra majetku vo fondoch. „Po roku presunu úspor sú už takmer dve tretiny majetku sporiteľov v indexovom fonde,” hodnotí zmeny Kotov.

Trend presunu majetku vybraných sporiteľov do indexových fondov bude pokračovať aj v tomto roku. Podľa odhadov Vargu z DSS Kooperativa do konca tohto roka môže byť v indexových fondoch od 80 do 90% úspor.

Nových sporiteľov pribúda v desiatkach tisíc

Všetkým DSSkám sa vlani darilo získavať nových klientov. Najúspešnejšia bola NN DSS, ktorej pribudlo viac ako 53-tisíc sporiteľov. Allianz DSS si pripísala takmer 39-tisíc sporiteľov. Aj ostatné DSSky mali prírastky v desiatkachtisíc nových sporiteľov.

Na dôchodkoch už vyplatili desiatky miliónov

DSSky vlani pokračovali vo výplate dôchodkov svojim klientom, ktorí už dosiahli penzijný vek. Allianz DSS vyplatila približne 77 miliónov eur, NN DSS vyplatila svojim sporiteľom (alebo ich dedičom) viac ako 66 miliónov eur, čo je historicky najvyšší objem. „Najviac dávok bolo vyplatených ako dôchodok formou programového výberu,” dodáva Daniela Tomášková, hovorkyňa NN DSS. Nad 60 miliónov eur vyplatila svojim klientov na dôchodku aj Uniqa DSS.

Ako sa darilo DSSkám na Slovensku v roku 2024

Foto: Banky.sk

