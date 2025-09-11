Dôchodca autom vrazil do jaslí, jedno dieťa zomrelo

Jedno dieťa prišlo o život a šesť ďalších utrpelo zranenia, keď do jaslí v kanadskom meste Richmond Hill v stredu vrazilo auto. Polícia uviedla, že zomrel 1,5-ročný chlapček, ktorého za mŕtveho vyhlásili v nemocnici. Ďalšie dieťa je hospitalizované s vážnymi zraneniami. Ostatné deti nemajú život ohrozujúce zranenia. Informoval o tom vysielateľ CBC.
Zranené deti sú vo veku jeden až tri roky. Podľa miestnej polície na mieste zatkli muža vo veku zhruba 70 rokov. Vo štvrtok ráno polícia oznámila, že ho obvinili zo spôsobenia smrti a z ublíženia na zdraví.
„Stále zisťujeme sled udalostí, avšak súčasné informácie nás viedli k záveru, že nešlo o úmyselný čin,“ uviedla v stredu polícia. Dodala, že vozidlo SUV bolo pred nehodou na parkovisku a potom „z neznámych dôvodov“ vodič autom prerazil predné okno jaslí.