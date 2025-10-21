Dochádzajú vám nápady na zdravé desiate? Rastlinní hrdinovia Alpro Kids prichádzajú na pomoc!

Ak máte pocit, že nápady na desiatu sa pomaly míňajú, máme pre vás rastlinné riešenie, ktoré si zamilujú nielen deti, ale aj rodičia. Nový rad Alpro Kids prináša hravé a výživné produkty, ktoré spájajú chuť, zábavu a nutričnú hodnotu.
„Nový rad Alpro Kids sme vytvorili pre deti vo veku od 4 až 9 rokov. Chceli sme priniesť niečo, čo deťom chutí, ale zároveň dáva zmysel aj z nutričného hľadiska. Produkty sú na báze ovsa a sóje, obsahujú rastlinné bielkoviny, vápnik, vitamíny D2, B2 a ovsené výrobky sú tiež zdrojom vlákniny,“ vysvetľuje Jana Petrová, Head of Plant Based Danone CEE. „Nepridávame do nich žiadne umelé arómy, konzervanty ani farbivá – jednoducho zloženie, ktoré rodičia ocenia,“ dodáva.
Novinka zahŕňa rastlinné nápoje a dezerty v prispôsobených detských porciách, napríklad ovsený nápoj s čokoládovou príchuťou alebo sójový jahodový nápoj, či rastlinná alternatíva k jogurtu na báze sóje s vanilkovou a jahodovou príchuťou. Všetky produkty sú prirodzene bez laktózy, zdrojom rastlinných bielkovín a obohatené o vápnik, jód a dôležité vitamíny pre zdravý rast a vývoj.
Zdravé desiate s Alpro Kids: 3 jednoduché tipy, ktoré si deti obľúbia
Ak hľadáte inšpiráciu, ako zaradiť Alpro Kids do každodennej rutiny, prinášame tri tipy, ktoré zvládnete pripraviť aj v rannom zhone:
- Rastlinný power box – do krabičky dajte Alpro Kids vanilkový dezert, pár kúskov ovocia (napr. hrozno či jahody) a hrsť celozrnných krekrov. Vyvážený snack, ktorý zasýti a zároveň osvieži.
- Čokoládový shake pre superhrdinov – Alpro Kids ovsený nápoj s čokoládovou príchuťou rozmixujte s banánom. Rýchly nápoj plný energie na popoludňajší olovrant.
- Jahodové duo na cesty – skombinujte Alpro Kids jahodový dezert s mini palacinkami alebo ovsenými sušienkami. Skvelá alternatíva ku klasickým sladkostiam.
Keď zdravie chutí a rastlinní hrdinovia ožívajú
Impulzom na uvedenie nového radu Alpro Kids bol rastúci dopyt od rodičov po zdravších, výživovo vyvážených alternatívach pre deti. Rodičia čoraz viac sledujú zloženie a výživové hodnoty produktov, ale zároveň chcú, aby deťom jedlo skutočne chutilo. Alpro Kids túto dilemu rieši – spája výbornú chuť, čisté zloženie a hravý svet postavičiek Alpro Heroes, ktoré deti motivujú k zodpovednejším voľbám.
„Pri príprave Alpro Kids sme chceli, aby produkty neboli len vizuálne atraktívne, ale predovšetkým chutné. Často totiž koluje mýtus, že čo je zdravé, deťom nechutí. Preto sme produkty testovali priamo s deťmi a spätná väzba bola jasná – nielenže sa im vizuálne páčia, ale im naozaj aj chutia,“ hovorí Jana Petrová.
Obaly Alpro Kids sú navyše hravé a interaktívne s QR kódom, ktorý po naskenovaní odhalí mobilnú hru s Alpro Heroes. Deti si tak môžu vybrať svojho rastlinného hrdinu a plniť výzvy, ktoré ich sprevádzajú svetom zdravých rastlinných potravín.
Prvý rastlinný rad pre deti v CEE regióne a zážitková kampaň pre rodiny
Alpro Kids je vôbec prvý rastlinný rad vytvorený špeciálne pre deti v rámci regiónu strednej a východnej Európy. Na slovenský a český trh prichádza ako súčasť postupného uvedenia tejto novinky v celej Európe, s cieľom ponúknuť rodičom zdravé, výživovo vyvážené a chutné rastlinné alternatívy pre deti a ukázať im tak cestu k flexitariánstvu a podporiť diverzifikáciu jedálnička.
Uvedenie sprevádza komplexná marketingová a zážitková kampaň, digitálna podpora na Meta platformách a YouTube, ktorá prepája svet rastlinného stravovania s rodinnou zábavou. Súčasťou sú PR aktivity, spolupráce s tvorcami obsahu, interaktívne zážitky pre deti a špeciálne pozície v predajniach, ktoré hravým spôsobom približujú hodnoty značky Alpro najmladším členom rodiny.
„Chceme, aby sa zdravé stravovanie stalo prirodzenou súčasťou každodenného života detí. Preto prinášame produkty, ktoré sú nielen výživné, ale aj zábavné a inšpirujúce. A ak deti zistia, že zdravé môže byť aj chutné, je to pre rodičov výhra.“ uzatvára Jana Petrová.
O Alpro Kids
Alpro Kids predstavuje novú generáciu rastlinných produktov pre deti, hravú, chutnú a nutrične vyváženú. Vhodnú ako súčasť pestrého jedálnička detí od 4 rokov, ako desiata do školy, olovrant či doplnok k raňajkám.
Viac informácií nájdete na www.alpro.com/sk/collection/kids.
Informačný servis