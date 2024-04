Dobré vzťahy s Ruskom? Najskôr o 50 rokov, vraví expremiér Dzurinda

V nasledujúcich desaťročiach nemožno v Európe očakávať zlepšenie vzťahov s Ruskom. Niekdajší slovenský premiér Mikuláš Dzurinda dokonca tvrdí, že to môže trvať až polstoročie.

„Keď Rusko vráti ukradnuté, zaplatí reparácie a povie: ‚prepáčte‘. Bude to trvať tak, ako vysporiadanie vzťahov medzi NSR a NDR. Päťdesiat rokov,“ povedal Dzurinda slovenským novinárom v Štrasburgu, kde zavítal na slávnosť pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska a ďalších deviatich krajín do Európskej únie.

Neskôr v rozhovore pre agentúru SITA v súvislosti s čerstvo schválenou americkou pomocou pre Ukrajinu poznamenal, že sa z tohto rozhodnutia Kongresu USA veľmi teší.

„Ľudovo sa vraví, že nikdy nie je neskoro. Nie je vyhraté, ale je to nesmierne silný impulz k tomu, aby sa Ukrajina ubránila. Že sme tu, že nedovolíme porážku Ukrajiny… Je to impulz morálny aj materiálny,“ skonštatoval Dzurinda, ktorý z pozície premiéra priviedol Slovensko do Európskej únie aj do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).