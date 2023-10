Do kín prišla rozprávka Teddyho Vianoce s rozkošným mackom v hlavnej úlohe

Plyšové hračky formovali detstvo mnohých z nás a dnešné deti ich milujú navlas rovnako ako generácie pred nimi. Tiež ste snívali o tom, aké by to asi bolo, keby váš hračkársky kamarát ožil? Aké dobrodružstvá by prežíval? Akú by mal povahu? O čom by sníval? Vo filme Teddyho Vianoce, ktorý práve teraz prišiel do kín, sa čosi také stane skutočnosťou – jeho hlavným hrdinom je plyšový medvedík, ktorý žije a chce sa vzoprieť svojmu osudu.

Foto: Continental film

Teddy je macko, ktorého si na vianočnom trhu vyhliadne malá Mariann, pretože sa jej zazdá, že počas sedenia na poličke pohol hlavou. Medvedík sa stane jej vytúženým darčekom, čím mu poriadne skríži plány. Teddy totiž sníva o bohatom majiteľovi, ktorý ho bude rozmaznávať a hýčkať, nie o starej drevárni, do ktorej sa z útulného stánku na trhoch dostane. V novom domove spoznáva priateľského ježka Bolla, ktorý mu pomôže uvedomiť si, na ktorých hodnotách v živote naozaj záleží. Dokáže si Teddy užiť Vianoce? Dozvieme sa práve teraz vo slovenských kinách!

Nórska rozprávka Teddyho Vianoce (réžia: Andrea Eckerbom) sa tešila rekordnej návštevnosti v domácej krajine, ale úspech si pripísala aj v ďalších európskych štátoch. Nie je sa čomu čudovať – knižný príbeh, ktorý napísal obľúbený spisovateľ Alf Prøysen, je populárny už celé desaťročia a filmové spracovanie bolo len otázkou času. V týchto dňoch nám príbeh, ktorý si užije celá rodina od najmladších po najstarších členov a členky, v kinách štartuje vianočnú sezónu.

Foto: Continental film

V rozkošnej filmovej adaptácii budeme v slovenskom znení počuť viaceré známe dabingové hlasy. Postavám ich prepožičali Alžbeta Karpatová, Peter Sklár, Oliver Boublík, Zuzana Porubjaková, Rastislav Sokol či Danica Jurčová. Snímku Teddyho Vianoce prinášajú na plátna slovenských kín spoločnosti FOXX MEDIA GROUP a Continental film.

Foto: Continental film

