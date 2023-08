Do kín prišiel fantasy film Čarovná flauta – tieto zaujímavosti ste o ňom nevedeli!

Čarovná flauta patrí medzi najznámejšie Mozartove opery a o jej spracovaní do podoby fantasy filmu ste už zrejme počuli. Práve teraz dorazila očakávaná novinka režiséra Floriana Sigla aj do slovenských kín a na záver prázdnin sme si nemohli želať vhodnejší titul!

V dobrodružnom príbehu začne sedemnásťročný Tim (Jack Wolfe) študovať na prestížnej Mozartovej internátnej škole v Alpách. Začiatok školského roka je náročný, no Timov ťažký študentský život sa zmení, keď raz v noci objaví tajný portál, ktorý ho zavedie zo súčasnosti do sveta Mozartovej Čarovnej flauty. Získava tam novú identitu a ako princ Tamino sa zoznámi so svojským Papagenom, s ktorým ho čaká množstvo unikátnych zážitkov. Bude mať po nociach čo robiť, ak chce oslobodiť princeznú Paminu zo zajatia, v ktorom ju drží princ Sarastro. Cez deň však Tim musí naďalej chodiť do školy, snaží sa dokázať svoj talent a hlavu mu zamotá aj láska.

Foto: Continental film

Unikátne spojenie Mozartovej opery so žánrom hudobného fantasy filmu láka do kín milovníkov a milovníčky hudby i dobrodružných filmových príbehov. Zrejme ste však ani vy netušili, že…

… Čarovná flauta je najčastejšie hranou operou sveta (podľa databázy Operabse).

… Mozart začal komponovať hudbu už ako päťročný a hoci žil iba 35 rokov, má na svojom konte viac ako 600 prác.

… nadácia Mozarteum Foundation, ktorej cieľom je zachovávanie kultúrneho dedičstva známeho tvorcu, označila film za „vynikajúcu, modernú adaptáciu Mozartovej kultovej opery.“

… výkonným producentom snímky je Roland Emmerich, známy ako režisér veľkofilmov Deň nezávislosti, Godzilla či Ďeň potom.

… nakrúcanie prebiehalo v nemeckých štúdiách Bavaria, no vo filme sa objavia aj zábery z Mozartovho rodného Salzburgu či z Kanárskych ostrovov.

Foto: Continental film

… známu áriu Kráľovnej noci dokáže zaspievať len niekoľko speváčok na svete, pretože – okrem iného – musí ich hlas dosiahnuť aj tón vysokého F. Jednou z nich je sopranistka Sabine Devieilhe, ktorá túto postavu stvárňuje vo filme a predtým ju hrala tiež v divadle.

… v snímke sa objaví aj viacero ďalších hviezdnych mien svetovej opery – sú medzi nimi napríklad Rolando Villazón či Morris Robinson.

Foto: Continental film

… herec F. Murray Abraham nebol do úlohy riaditeľa školy vybraný náhodne. V roku 1984 stvárnil Mozartovho konkurenta Salieriho v historickej dráme Amadeus a za svoj výkon získal Oscara.

… o trikové sekvencie sa vo filme postarala aj spoločnosť Pixomondo, ktorá pracovala na mimoriadne úspešnom seriáli Hra o tróny.

… s Hrou o tróny spája Čarovnú flautu aj herec Iwan Rheon, ktorý je okrem iného aj spevákom a skladateľom piesní.

Foto: Continental film

Informačný servis