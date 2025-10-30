Do kín prichádzajú dva mrazivé trilery Pozor! Kŕmenie detí zakázané a Stvůry

Continental film prináša filmy POZOR! KŔMENIE DETÍ ZAKÁZANÉ a STVŮRY, ktoré sľubujú silné príbehy, výborné herecké výkony a atmosféru plnú napätia.
V predvečer Halloweenu, keď ulice zapĺňajú strašidlá, masky a napätie visí vo vzduchu, prináša Continental film dvojicu mrazivých filmov, ktoré potešia fanúšikov napätia, krimi aj hororu. Filmy POZOR! KŔMENIE DETÍ ZAKÁZANÉ a STVŮRY sľubujú temné príbehy, silnú atmosféru a momenty, ktoré divákov rozhodne nenechajú pokojne spať.
Horor od Spielbergovej
Pre milovníkov hororov si Continental film pripravil temnú a napínavú snímku POZOR! KŔMENIE DETÍ ZAKÁZANÉ. Nový film mladej režisérky Destry Allyn Spielberg, dcéry legendárneho Stevena Spielberga, prináša desivý príbeh skupiny sirôt, ktoré utekajú pred záhadnou nákazou. Ich zúfalý útek končí v odľahlom dome záhadnej ženy, ktorá im ponúkne útočisko. Spočiatku sa zdá, že našli bezpečné miesto, no čoskoro sa ukáže, že ich nová opatrovateľka skrýva temné tajomstvo.
Klaustrofobické prostredie domu sa mení na pascu, z ktorej niet úniku, a napätie graduje s každou minútou. Deti musia bojovať nielen o svoje životy, ale aj o rozum, keď sa ukáže, že to, pred čím utekali, môže byť nič oproti tomu, čo ich čaká za zatvorenými dverami. V hlavnej úlohe exceluje Michelle Dockery, známa zo série Panstvo Downton.
Temná kriminálka
Pre priaznivcov krimi a psychologických trilerov prichádza česká snímka STVŮRY, ktorá divákov vtiahne do dusnej atmosféry malého mesta na severe Čiech. Pri rieke je nájdené telo brutálne zavraždenej mladej dievčiny Anny Pittnerovej. Vyšetrovania sa ujíma cieľavedomá kriminalistka Laura Linhartová (Kristýna Ryška), ktorej je pridelený jej staronový kolega Adam Beneš (Kryštof Hádek).
Hlavným podozrivým sa stáva muž, ktorý bol nedávno odsúdený za podobný zločin. Keď sa zdá, že vyšetrovanie smeruje ku koncu, objavia sa nové dôkazy, ktoré všetko otočia naruby. Napätie medzi vyšetrovateľmi stúpa, rovnako ako počet možných páchateľov. V uzavretom prostredí malého mesta sa postupne odhaľujú temné tajomstvá obyvateľov a vznáša sa jediná otázka: Kto zabil Annu Pittnerovú?
Film STVŮRY vychádza z oceňovanej knižnej predlohy Stvůra, ktorá získala titul Detektívka roka. V krimi trileri režiséra Jana Těšiteľa sa okrem ústrednej dvojice Ryška – Hádek predstavia aj Luboš Veselý, Kateřina Janečková, Stanislav Majer…
Hoci Halloween patrí strachu a napätiu, Continental film nezabúda ani na najmenších divákov. V kinách už beží bláznivá animovaná novinka Zoopokalypsa, ktorá prinesie množstvo humoru a dobrodružstva zo zombie zoo a mysteriózny rodinný príbeh Cukrkandl, ktorý očarí svojou atmosférou aj fantáziou a vtiahne vás do pôsobivého prostredia malebného mestečka Medov.
