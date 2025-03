Do kín prichádza film o obrovskom vplyve médií a zásadných otázkach novinárskej etiky: Mníchov 1972

Mníchov 1972 je vernou a dramatickou rekonštrukciou udalosti, ktorá zásadne ovplyvnila beh nielen mediálnych dejín. Vďaka tímu televízie ABC svet v priamom prenose prežíval útok palestínskych teroristov na izraelských športovcov na olympijských hrách v Mníchove. V kinách sa môžete o priebehu udalostí dozvedieť už od 6. marca.

Mal to byť bežný vysielací deň z mníchovskej olympiády v roku 1972. Mladý a ambiciózny televízny produkčný Geoff (John Magaro) sa snaží zostaviť program športového vysielania ABC tak, aby k nemu jeho nadriadený, legendárny producent Roone Arledge (Peter Sarsgaard), nemal žiadne výhrady. V tom čase sa niekoľko stoviek metrov od zázemia ich tímu začína odohrávať dráma, v ktorej nejde o body ani sekundy. Ide o životy jedenástich izraelských športovcov, ktorých prepadlo palestínske komando a drží ich ako rukojemníkov priamo v olympijskej dedine.

Hoci tím športových novinárov má minimálne skúsenosti s pokrytím takéhoto typu udalostí, aj tak sa dokáže v krátkom čase zmobilizovať a doslova naživo vysielať spravodajské vstupy z miesta činu do celého sveta. Uprostred všadeprítomného zmätku a rýchlych rozhodnutí sa televízni novinári stávajú nechcenými aktérmi krvavej drámy, keď práve oni pomocou svojich záberov informujú teroristov, že sa k nim blížia policajní ostreľovači. Napätie v tíme hustne, pretože na otázku, či má prednosť zodpovednosť, alebo právo na informácie, nemajú jasnú odpoveď. Zapodievajú sa otázkami, či môže televízia odvysielať v priamom prenose, ako niekto niekoho zastrelí, alebo či aj teroristi vidia v priamom prenose to, čo oni vysielajú a či sa na to pozerajú. Čakajú ich však aj ďalšie a oveľa hrozivejšie dilemy.

Pozrite si trailer tu:

„Vo filme sme konfrontovaní s morálnymi, etickými, profesionálnymi a napokon aj psychologickými dilemami novinárov, ktorí si svoju zodpovednosť uvedomia až pri prechode zo športového na krízové spravodajstvo,‟ hovorí o svojom filme režisér a zároveň scenárista Tim Fehlbaum. „Ako filmový tvorca som pociťoval spriaznenosť so zložitosťou situácie. Na jednej strane som kriticky vnímal vývoj smerujúci k tragickým udalostiam, ktoré sa spracúvajú ako senzácie. Na druhej strane ma však fascinovali ambície a dilemy novinárov presne vyrozprávať príbeh.‟

Jeden z producentov, Philipp Trauer, dopĺňa: „Spoločnosť ABC Sports ponúkla v tom čase najvyššiu sumu za vysielacie práva. Postavili vlastný produkčný komplex hneď vedľa olympijskej dediny. Od hotela ich delil len kopec od ubytovania športovcov.‟

Okrem samotného príbehu zaujali tvorcov filmu samotní aktéri. Vtedajší zamestnanci ABC Sports, z ktorých drvivá väčšina boli mladí ľudia vo svojich 20 či 30 rokoch – žurnalisti a technici – bez nejakých väčších skúseností.

„Bola to pre nich výnimočná životná skúsenosť byť na mieste olympijských hier, na ktorých sa Mníchov – a vlastne celé Nemecko – vedome snažili odpútať od zlovestnej nemeckej minulosti, od ktorej svet v tom čase delilo iba 27 rokov,‟ pokračuje vo vysvetľovaní Trauer a dodáva, že pre všetkých zúčastnených bolo obrovskou výzvou zvládnuť situáciu po žurnalistickej, ale aj technickej stránke. Tvorcovia mali k dispozícii pôvodné záznamy vysielania, čo pre nich bolo obrovským prínosom. „Vďaka záznamom vysielania sme rekonštruovali udalosti a štruktúrovali scenár. To viedlo k vizuálnej stratégii, ktorá charakterizuje film. Nakrúcanie sme naplánovali tak, aby pôvodný materiál z roku 1972 mohol bežať na monitoroch, a tak sa prelínať s nami režírovanými scénami,‟ prezradil Fehlbaum.

Hlavné natáčanie filmu Mníchov 1972 trvalo 33 dní, prevažne v štúdiách Bavaria v Mníchove, kde tvorcovia strávili 29 filmovacích dní. Zvyšné 4 dni pozostávali z 1 dňa v Penzingu a 3 dní v olympijskej dedine, ktorá vyzerá prakticky rovnako ako v roku 1972.

Mimoriadne zaujímavú a nastolenými otázkami stále aktuálnu drámu založenú na skutočnej udaloati Mníchov 1972 prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 6. marca 2025.

