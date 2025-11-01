Do boja o Pokrovsk v Doneckej oblasti Kyjev nasadil špeciálne jednotky

Podľa skupiny vojenských analytikov DeepState veľká časť mesta leží v sivej zóne, ktorú úplne nekontrolujú ani ukrajinské ani ruské sily.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ukrajinské mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe krajiny. Iryna Rybakovová/93. mechanizovaná brigáda Ukrajiny via AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Ukrajina nasadila špeciálne jednotky v meste Pokrovsk v Doneckej oblasti, na ktoré intenzívne útočí ruská armáda. Povedal to v sobotu hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. Pokrovsk, ktorý leží na dôležitej zásobovacej trase ukrajinskej armády, sa Moskva snaží dobyť už viac ako rok.

Podľa skupiny vojenských analytikov DeepState veľká časť mesta leží v sivej zóne, ktorú úplne nekontrolujú ani ukrajinské ani ruské sily. „Prebieha komplexná operácia na vytlačenie nepriateľských síl z Pokrovska,“ uviedol Syrskyj v príspevku na Facebooku.

„Na môj rozkaz v meste pôsobia skupiny Síl špeciálnych operácií, Veliteľstva špeciálnych operácií, Bezpečnostnej služby Ukrajiny a ďalších jednotiek ukrajinských obranných síl...,“ dodal bez toho, aby uviedol, ako dlho tam už sú.

Syrskyj poprel správy, že Moskva Pokrovsk obkľúčila. „Neexistuje žiadna blokáda“ Pokrovska, pounamenal.

Viac k osobe: Oleksandr Syrskyj
Okruhy tém: Donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk