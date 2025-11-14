Dnes možno aj 17 stupňov, ale počasie sa už zmení. Predpoveď meteorológa Jurčoviča sa splnila - FOTO

Predpoveď meteorológov sa splnila a dnes (piatok) môže teplota niekde vystúpiť aj na 17 stupňov Celzia, ale nebude to na juhu Slovenska, ako by ste si mohli myslieť. Počasie však už chystá zmenu a studený front so sebou prinesie aj nočné mrazy.
V Severnej Amerike studený vzduch „zatiekol“ až hlboko na juh, a dokonca až na Floridu, kde začali padať leguány zo stromov. „To je jav, ktorý nastáva, keď tam prenikne studený vzduch, tie leguány v noci stuhnú a potom sa neudržia na konári a spadnú dolu,“ priblížil zaujímavosť hydrológ Michal Hazlinger v relácii Najlepšie počasie na TV Joj.
Ako doplnil, padal aj sneh, nie však na Floride, ale v okolí veľkých kanadský jazier a bolo prekonaných viacero rekordov. „V Chicagu päť centimetrov, čo nie je nič extra, ale boli tam aj lokality, kde spadlo aj 45 centimetrov nového snehu,“ okomentoval Michal Hazlinger situáciu v Amerike.
Výstraha prvého stupňa pred hmlou
Aj u nás v strednej Európe podľa Michala Hazlingera, vo štvrtok kde tu pocitovo slabo snežilo, ale nebolo to pravé sneženie, ale bolo to mrznúce mrholenie z hmly a nízkej oblačnosti. Výstrahu prvého stupňa pred hmlou od Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) je vydaná do piatku 10.00. „Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov,“ upozornili meteorológovia.
Počasie na dnes (piatok)
Ako v spomínanom počasí na Jojke uviedol Michal Hazlinger, pod nízkou oblačnosťou boli vo štvrtok maximálne denné teploty na Slovensku len do 6 až 7 stupňov Celzia, ale na severe, kde sa oblačnosť potrhala, mali aj krásnych vyše 10 stupňov Celzia. „Najteplejšími oblasťami vo štvrtok boli Orava a podtatranská oblasť, kde bolo 10, 12 a pod Tatrami dokonca až 15 stupňov Celzia,“ priblížil.
Jeden deň 17 stupňov, potom aj mrazy v nížinách. Meteorológ Jurčovič ukázal počasie na 30 dní - FOTO
Aj v piatok bude najteplejšie práve v týchto miestach, ale teplota ešte stúpne, podľa predpovede SHMÚ aj hydrológa Michala Hazlingera môže byť až do 17 stupňov Celzia. Predpoveď meteorológov zo SHMÚ aj meteorológa Petra Jurčoviča sa teda naplnila, pretože už začiatkom týždňa práve „sedemnástku“ na piatok predpovedali.
Stále sa k nám dostáva relatívne teplejší vzduch, ale pozor, vo vyšších vrstvách atmosféry on je ľahší a ‚nasúva sa‘ na ten studený vzduch, ktorý je pri zemi a spôsobuje práve tú inverznú situáciu s tými hmlami a nízkou oblačnosťou, ktorú tu stále máme.
Ako uvádza SHMÚ, v piatok po zadnej strane slabnúcej tlakovej výše, ktorá k nám bude svojím okrajom zasahovať od juhovýchodu, k nám bude vo vyšších vrstvách ovzdušia vrcholiť prílev teplého vzduchu od juhozápadu. „Najvyššia denná teplota v piatok dosiahne 3 až 10, pri slnečnom počasí 10 až spomínaných 17 a na horách vo výške 1500 m bude okolo 13 stupňov Celzia,“ predikujú meteorológovia.
Aké bude počasie cez víkend (sobota, nedeľa)?
SHMÚ na sociálnej sieti Facebook informuje, že inverzný charakter počasia vydrží do soboty. „V sobotu sa k nám dostanú zvyšky studeného frontu, ale bude taký rozpadnutý, že zrážky budú len veľmi ojedinelé, na severe Slovenska,“ predpovedá Michal Hazlinger s tým, že viac zrážok bude v noci na nedeľu, ale počas dňa by sa mala už obloha „prečistiť“. V sobotu aj v nedeľu najvyššia denná teplota podľa predpovede SHMÚ vystúpi na 8 až 13 stupňov Celzia, ale pri hmle ojedinele chladnejšie.
Dlhodobá predpoveď počasia na sedem dní
Už v nedeľu nás však podľa meteorológov od severu začne ovplyvňovať studený front. „Postupne prinesie výrazné ochladenie, najciteľnejšie bude na horách a v spomínaných oblastiach na severe,“ predikuje SHMÚ s tým, že v oblastiach s prevládajúcou inverziou bude miernejšie.
Michal Hazlinger upozornil, že v pondelok treba očakávať veľa oblačnosti a na viacerých miestach sa vyskytnú aj zrážky, na severozápade môžu prechádzať aj do sneženia.
„Zrážková aktivita veľmi rýchlo odíde a v stredu a vo štvrtok už tu bude vyšší tlak vzduchu, ranné mrazy, veľmi často až do mínus 5 či mínus 6 stupňov Celzia a cez deň teplota vystúpi iba do 6 alebo 7 stupňov Celzia, no a vyzerá to tak, že ten chladný vzduch tu s nami pár dní ostane,“ doplnil.
Podobné teploty predikujú aj meteorológovia zo SHMÚ a ako je vidieť na ich grafickej predpovedi, zrážky treba potom očakávať aj vo štvrtok 20. novembra.