dm drogerie markt uzatvára rok s rekordným rastom a cenovou stabilitou na Slovensku.

Spoločnosť dm drogerie markt uzatvára obchodný rok 2023/24 s vynikajúcimi hospodárskymi výsledkami, ktoré upevňujú jej silné postavenie na slovenskom trhu. Firma zaznamenala pozitívny trend rastu obratu o 17,6 percenta, ktorý dosiahol výšku 503,4 milióna eur. Súhrnný obrat podskupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt je 5,248 mld. eur, čo znamená medziročný nárast o 16,5 percenta. Napriek rastúcej inflácii dm znížila ceny vo svojom spotrebnom košíku o 0,06 %, čím podporila cenovú dostupnosť pre svojich zákazníkov. Spoločnosť tak pokračuje vo svojej stratégii dlhotrvajúcich cien, ktoré sa nemenia minimálne štyri mesiace, čím zvyšuje dôveru a lojalitu zákazníkov.

Martin Podhradský, konateľ dm Slovensko, pripisuje lojalitu zákazníkov dm vyrovnanému celkovému výkonu, s ktorým sa dm darí uvádzať do súladu zdanlivo protichodné veci: „V našej dobe dominuje čierno-biele myslenie, za a proti, buď – alebo, lacné verzus kvalitné či udržateľné. V dm neustále dolaďujeme pozíciu v poli napätia medzi diskontnou a špecializovanou predajňou. Chceme mať to najlepšie z oboch svetov, a to harmonizovať diskontný princíp a kvalitu špecializovaného obchodníka jedinečným spôsobom,“ vysvetľuje Podhradský zámer dm vytvoriť úzke spojenie so zákazníkmi na racionálnej a emocionálnej úrovni.

Investície do rozvoja predaja a modernizácie IT infraštruktúry

Dm drogerie markt tento rok na Slovensku investovala 20,3 miliónov eur, pričom najväčšia časť investícií – až 14,1 miliónov eur – smerovala do rozšírenia a modernizácie pobočkovej siete. Počet predajní na Slovensku k 30. septembru 2024 vzrástol na 161, pričom do ďalšieho roka spoločnosť plánuje ďalších desať nových filiálok. Významné investície boli venované aj modernizácii centrály, zabezpečenia nového centrálneho skladu a rozvoja informačných technológií.

Dôraz na životné prostredie a nové možnosti pre zákazníkov

Spoločnosť dm sa naďalej orientuje na udržateľnosť a ekologické riešenia, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie. V obchodnom roku 2023/24 sa napríklad zvýšil počet plniacich staníc na 20, v budúcom obchodnom roku sa plánuje plniacimi stanicami dovybaviť ďalších 15 filiálok. V desiatich filiálkach došlo k výmene staršieho typu plniacej stanice za novší typ od koncernového dodávateľa.

Okrem toho dm investuje do obnoviteľných zdrojov energie a postupne vybavuje svoje predajne fotovoltickými panelmi. Elektrina z obnoviteľných zdrojov pokrýva už približne 60 % energetických potrieb jej filiálok, pričom spoločnosť spolupracuje aj s prenajímateľmi, aby rozšírila inštaláciu týchto riešení. V nových alebo zrekonštruovaných predajniach zavádza dm systém vykurovania a chladenia založený na princípe tepelných čerpadiel, ktorý znižuje závislosť na fosílnych palivách.

Na podporu pohodlného online nakupovania zaviedla dm nový koncept dmBOX pre rýchly výdaj objednávok z e-shopu priamo v Bratislave, ktorý už funguje v niekoľkých pobočkách, vrátane Auparku v Bratislave.

Ďalším krokom smerom k ekologickému nakupovaniu je zavádzanie expresného doručovania cez elektromobily v Bratislave, realizované v spolupráci s Woltom. Týmto krokom dm ponúka ekologicky šetrný spôsob doručenia, ktorý podporuje miestny maloobchod a znižuje uhlíkovú stopu.

Cenová stabilita a podpora domáceho trhu

Dm neustále investuje do cenovej dostupnosti, čo preukazuje aj tým, že v obchodnom roku 2023/24 vynaložila viac než 6,7 milióna eur na zníženie predajných cien. Priemerná inflácia spotrebiteľských cien za obdobie posledných 12 mesiacov (október 2023 – september 2024) dosiahla na Slovensku 3,6 percenta (štatistický úrad), inflácia v spotrebnom košíku dm za rovnaké obdobie bola na úrovni -0,06 percenta. Keďže pre dm je dôležité zabezpečiť pre svojich zákazníkov cenovú dostupnosť aj potravinových produktových kategórií, začiatkom septembra 2024 bolo zlacnených vyše

200 vybraných výrobkov značiek dm – dmBio, Ivorell a Mivolis. Táto stratégia umožňuje nakupovať aj v náročných časoch a zároveň potvrdzuje záväzok dm voči slovenskému trhu.

dm po prvýkrát dosiahla viac ako polmiliardový ročný obrat. Foto: SITA/MM

Zamestnanecké výhody a filantropické aktivity

Okrem obchodného rastu sa dm sústredí aj na svojich zamestnancov a komunitu. Tento rok opäť získala ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v kategórii drogérií a rozšírila programy podpory, vrátane zvyšovania platov a ďalších benefitov. Spolupracovníci centrály a administratívy centrálneho skladu zarábajú v priemere o 9 percent viac. Najvýraznejšia zmena nastala pri spolupracovníkoch z predajní, kde sa v závislosti od pozície navýšili mzdy o 12,7 až 23 percent. Spoločnosť tiež ponúka rôzne vzdelávacie programy a možnosti profesionálneho rozvoja.

Aj v obchodnom roku 2023/24 pokračovala podpora duševného zdravia spolupracovníkov prostredníctvom projektu Záchranná sieť, ktorého anonymná linka ponúka pomoc pri rôznych osobných a pracovných problémoch. Okrem individuálneho poradenstva organizuje dm trikrát ročne workshopy tematicky zamerané na témy duševného zdravia.

Sociálna zodpovednosť je pre dm prioritou. Spoločnosť v kampani zameranej na zdravie žien podporovala iniciatívu „Dôstojná menštruácia“ a projekt „Chuť žiť“, ktoré sa zameriavajú na podporu fyzického a duševného zdravia žien. Dm tiež venovala výťažky z predaja produktov svojej značky Jessa na zlepšenie dostupnosti menštruačných potrieb pre ženy v núdzi a na podporu vzdelávania.

Získané ocenenia

Jedenásty ročník súťaže Mastercard Obchodník roka 2023 v kategórii Obchodník s drogériou a parfumériou priniesol spoločnosti dm tri veľké úspechy – víťazstvo v sortimentnej kategórii, striebornú priečku v kategórii Absolútny víťaz a tretie miesto v zákazníckom hlasovaní o Cenu verejnosti.

Aj po jedenástykrát sa dm stala v kategórii drogérie nositeľkou ocenenia Slovak Superbrands Award, ktoré udeľuje organizácia Superbrands Slovakia najlepším obchodným spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku a rozhodujú o ňom slovenskí spotrebitelia spolu s expertnou komisiou Brand Council. Okrem ocenenia Najdôveryhodnejšia značka zabodovali aj novinky dm značiek Balea a dmBio, a to v 13. ročníku marketingového programu Voľba spotrebiteľov ako najlepšie novinky roku 2024 v kategóriách Vlasová kozmetika a Prísady na varenie.

Výhľad do budúcnosti

V priebehu roka 2025 plánuje dm vo vybraných filiálkach spustenie pilotnej prevádzky samoobslužných pokladníc. Zákazníci dm na Slovensku tak budú mať možnosť voľby platiť za zakúpený tovar buď pri pokladnici s obsluhou, alebo pri samoobslužnej pokladnici. Pozitívnym, aj keď nie primárnym efektom je, že sa tak spolupracovníci vo filiálkach budú môcť ešte viac venovať poradenstvu zákazníkom.

Do obchodného roka 2024/25 dm plánuje ďalšie investície na Slovensku vo výške 20,5 milióna eur. Tieto prostriedky sú určené na rozširovanie pobočkovej siete a modernizáciu, dm trvá na svojej povinnosti voči slovenskej ekonomike i naďalej. Zároveň bude spoločnosť pokračovať v implementácii ekologických riešení a rozširovaní možností pre udržateľné nakupovanie.