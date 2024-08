Dlhoročný športovec a tréner bojuje s rakovinou. Chce tu byť ešte pre svojho synčeka

„Maxík, chcem tu byť pre teba čo najdlhšie!“ Také je želanie Tomáša, otca päťročného syna, trénera, športovca, ktorému sa život obrátil naruby, keď mu diagnostikovali rakovinu koreňa jazyka. Už rok bojuje s chorobou, no chemoterapie, ktoré mu podávajú na Slovensku, nie sú účinné. Nádejou je liečba v Nemecku. Jej cena je však privysoká. Tomáš s blízkymi preto založili výzvu aj na darcovskom portáli ludialudom.sk

„Vždy som žil zdravo, športoval, vyhýbal sa zlým veciam a žil naplno. Myslel som si, že táto cesta životom bude nekonečná, až do jedného momentu, kedy mi bolo oznámené: Máte rakovinu koreňa jazyka,“ približuje Tomáš. „V tej chvíli sa mi zrútil svet. Pýtal som sa, prečo ja. No rakovina si nevyberá. V tej chvíli som pochopil skutočnú hodnotu života, ako je každý okamžik dôležitý a cenný. Už je to rok, rok plný bolestí a boja o život. Nevládzem, ale bojujem pre Maxíka, aby videl, že ocko je hrdina a nevzdá to.“

Ťažko chorý Tomáš, ktorý trénoval aj nejednu známu osobnosť, opisuje svoj boj a odhodlanie bojovať. „Trhá mi srdce, že ma syn rannom veku vidí každý deň takto, že mu nemôžem byť vzorom a oporou. Nechcem, aby mal na mňa spomienky, ako som trpel a vzdal to. Rok som neprosil o pomoc a tajil to, cítil som hanbu prosiť o peniaze na liečbu.“

Tieto vety písal odhodlaný športovec z nemocnice. Liečbu v Nemecku už konzultoval, no bohužiaľ, je veľmi finančne náročná. Predpokladané náklady sú niečo medzi 75- tisíc až 180-tisíc, možno aj viac.

Po roku práceneschopnosti je pre Tomáša a jeho blízkych táto suma privysoká, preto vytvorili výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk

Ďakujú zo srdca za každú pomoc.

