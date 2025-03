Dlhá pauza v zdieľaní spravodajských informácií zo strany USA podľa Ukrajiny zvýhodní Moskvu

Rusko by mohlo na bojisku získať „významnú výhodu“ proti ukrajinským jednotkám, ak Spojené štáty americké budú pokračovať v prestávke v zdieľaní spravodajských informácií s Kyjevom. Povedal tak v pondelok vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ pre tlačovú agentúru AFP.

„Hlavná vec je, ako dlho to bude trvať. Ak to bude trvať dlho, poskytne to Rusom významnú výhodu,“ povedal zdroj v súvislosti s tým, že USA prerušili odovzdávanie spravodajských informácii Kyjevu. Zastavenie zdieľania spravodajských informácií podľa neho pravdepodobne obmedzilo schopnosť Ukrajiny odraziť ruskú protiofenzívu v Kurskej oblasti.

Ukrajinský predstaviteľ pre AFP uviedol, že Kyjev v utorok na rokovaní s americkými predstaviteľmi v Saudskej Arábii navrhne prímerie s Ruskom vo vzduchu a na mori. „Toto sú možnosti prímeria, ktoré sa ľahko uplatňujú a monitorujú a je možné s nimi začať,“ povedal.