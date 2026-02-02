Divožijúci slon zabil v thajskom národnom parku turistu, ide už o tretiu obeť toho istého zvieraťa

Divožijúci samec slona usmrtil v pondelok turistu v národnom parku Khao Yai v strednom Thajsku. Ide už o tretiu smrteľnú obeť spájanú s tým istým zvieraťom, uviedol predstaviteľ parku.
Šesťdesiatpäťročný thajský turista z provincie Lopburi bol na rannej prechádzke so svojou manželkou, keď ho slon menom Oyewan ušliapal na smrť, povedal pre AFP riaditeľ parku Čaja Huajhongthong. Jeho manželke sa podarilo utiecť po tom, čo zviera odohnali strážcovia parku.
Tretia obeť
„Bol už treťou osobou, ktorú Oyewan zabil,“ uviedol riaditeľ s tým, že slon môže byť zodpovedný aj za ďalšie neobjasnené úmrtia. Podľa neho sa úrady v piatok stretnú, aby rozhodli o ďalšom postupe. „Pravdepodobne sa rozhodneme pre jeho presun alebo zmenu správania,“ dodal bez ďalších podrobností.
Podľa thajského úradu pre národné parky, ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín prišlo od roku 2012 o život viac než 220 ľudí vrátane turistov v dôsledku útokov divokých slonov.
Slonia antikoncepcia
Počet týchto zvierat v Thajsku pritom rastie. Kým v roku 2015 ich bolo približne 334, minulý rok ich počet stúpol takmer na 800. Úrady preto začali samiciam podávať antikoncepčné vakcíny v snahe obmedziť ďalší nárast populácie.