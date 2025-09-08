Disciplinárka so Záleskou pokračuje, oneskorené rozhodnutia mali podľa sudkyne objektívne dôvody

Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR v pondelok pokračuje disciplinárny proces so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS)Pamelou Záleskou.
Disciplinárny návrh na sudkyňu z dôvodu údajných prieťahov podala šéfka Súdnej rady SRMarcela Kosová, ako aj predseda ŠTS Michal Truban. V rámci disciplinárnych návrhov žiadajú navrhovatelia preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu. Ako samotná sudkyňa v pondelok vysvetlila pred súdom, oneskorené rozhodnutia mali svoje objektívne dôvody.
Nerozhodla včas o námietke zaujatosti
Podľa disciplinárneho návrhu podaného šéfkou súdnej rady sudkyňa nerozhodla v primeranej lehote o námietke zaujatosti, ktorú voči nej podal obžalovaný advokát David Lindtner. Námietka bola doručená na ŠTS v auguste 2023, sudkyňa však o nej rozhodla až vo februári 2024, čím spôsobila zbytočné prieťahy v konaní. Z tohto dôvodu Kosová navrhla znížiť sudkyni plat o 20 percent na dobu troch mesiacov.
Disciplinárny proces so sudkyňou Záleskou pre údajné prieťahy pokračuje vykonávaním dôkazov
Záleská v tejto súvislosti zdôraznila, že predmetná námietka bola už druhou v poradí. Zároveň bola podľa nej plná invektív a rôznych obvinení. „Bola veľmi osobná,“ povedala s tým, že podobná námietka bola voči nej podaná aj v inom trestnom konaní.
Čakala na rozhodnutie Najvyššieho súdu
Z tohto dôvodu čakala, ako v tej veci rozhodne Najvyšší súd SR, keďže obe veci sa prelínali. „Domnievam sa, že som mala reálny dôvod s vyčkávaním tohto rozhodnutia,“ zdôraznila Záleská.
Keď následne najvyšší súd rozhodol, že v inej veci nie je zaujatá, začala vypracovávať podrobné rozhodnutie v danej veci, pričom chcela riadne zdôvodniť, prečo sa necíti zaujatá. Zároveň pripomenula vykonávanie úkonov v iných trestných konaniach, ako aj opakovanú služobnú pohotovosť, teda úkony v prípravnom konaní.
Truban videl pochybenie v 22 skutkoch
Disciplinárny návrh šéfa ŠTS sa týka viacerých trestných vecí, v ktorých podľa neho Záleská spôsobila neodôvodnené prieťahy nekonaním alebo oneskoreným vypracovaním rozsudkov.
Sudkyňa Záleská čelí disciplinárke pre prieťahy, navrhovatelia žiadajú jej preloženie aj zníženie platu
Konkrétne pre pochybenie v 22 skutkoch Truban navrhol, aby disciplinárny senát preložil Záleskú na súd nižšieho stupňa a znížil jej plat o 50 percent na dobu troch mesiacov. Sudkyňa sa totiž podľa neho dopúšťa sústavného a dlhodobého porušovania povinností sudcu. „Ide o konanie sudkyne, ktoré má dlhodobý a opakovaný charakter,“ skonštatoval Truban na predošlom pojednávaní v júni.
Viaceré veci boli „neväzobné“
V tejto súvislosti v pondelok Záleská vysvetlila, že viaceré veci boli „neväzobné„, pričom pred takýmito vecami majú prednosť veci, v ktorých sú obžalovaní vo väzbe. Pripomenula tiež, že v období začiatku pandémie ochorenia COVID-19, do ktorého niektoré skutky spadajú, ministerstvo spravodlivosti nariadilo nepojednávať neväzobné veci.
V ďalších veciach bolo zase potrebné zabezpečiť svedkov z Ukrajiny alebo zo Severného Macedónska. Sudkyňa tiež poukázala na to, že niektoré prejednávané veci boli veľmi komplikované a spis musela podrobne študovať. „Nerozumiem, prečo má byť rýchlosť konania základným atribútom alebo kritériom,“ vyhlásila. V jednom období tiež sudkyni podľa jej slov chýbala asistentka.
Podstatou disciplinárky je pomsta
Podľa právneho zástupcu sudkyne Matúša Harkabusa je podstatou disciplinárneho stíhania Záleskej pomsta, a snaha zbaviť sa jej ako sudkyne ŠTS. Pripomenul pritom, že Truban sa od svojho nástupu do funkcie predsedu ŠTS zameral na preverovanie trestných vecí, ktoré prejednávala Záleská. U iných sudcov tak podľa neho urobil až neskôr. „Vidíme zjavnú účelovosť návrhu,“ skonštatoval v júni Harkabus.
Záleskú chcel disciplinárne stíhať aj bývalý šéf ŠTS Hrubala, tvrdí Kosová
Truban v súvislosti s disciplinárnym návrhom pre média povedal, že žiadny zo sudcov ŠTS nemal toľko prieťahov ako Záleská. „Pôsobím na tom súde skoro od jeho začiatku, mám dostatočný prehľad,“ skonštatoval v júni. Zároveň doplnil, že sudkyňu pre nevypracovanie rozhodnutia v zákonnej lehote napomenul už v roku 2020. „Mal som za to, že to najmiernejšie opatrenie – napomenutie, bude stačiť. Nestačilo,“ doplnil Truban.